Làm giả hồ sơ cấp thẻ tín dụng, cựu nhân viên ngân hàng lĩnh 15 năm tù

TPO - Với cáo buộc làm giả hồ sơ khách hàng để được cấp thẻ tín dụng, giải ngân các gói vay sau đó chiếm đoạt tiền, bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan (cựu nhân viên ngân hàng) bị tòa tuyên tổng mức án 15 năm tù giam.

Sau 6 ngày xét xử và nghị án, sáng 5/4, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Ngọc Lan mức án 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 3 năm tù tội “Làm giả tài liệu con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Tổng hợp hình phạt chung, Lan phải lĩnh 15 năm giam.

Cùng hai tội nêu trên, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thanh (44 tuổi) bị phạt tổng 13 năm 6 tháng tù; Phạm Thị Thanh Nga (39 tuổi) lĩnh 11 năm 6 tháng tù.

Nhóm 6 bị cáo đồng phạm còn lại trong vụ án, gồm: Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang; Nguyễn Hồng Phương; Nguyễn Ánh Tuyết; Trần Thị Yến; Nguyễn Thị Vân Anh; Nguyễn Kiều Hưng; Lê Thị Linh Tâm, bị phạt các mức án từ 12 tháng tù đến 9 năm tù về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức”.

Về dân sự, tòa buộc các bị cáo hoàn trả toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các ngân hàng, tổ chức tài chính tín dụng.

Cấp sơ thẩm đánh giá hành vi của Ngô Thị Ngọc Lan cùng 10 bị cáo là đồng phạm giản đơn, song đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước trong thời gian dài. Liên quan vụ án, Phan Thị Hảo (cựu nhân viên Ngân hàng ANZ) đang chữa bệnh tâm thần bắt buộc. Do đó, HĐXX dành quyền khởi kiện ở một vụ án khác cho các bị cáo trên để yêu cầu Hảo hoàn trả số tiền họ phải bồi thường.

Thủ đoạn làm giả hồ sơ khách hàng

Hồ sơ vụ án cho thấy năm 2019, Phan Thị Hảo biết một số ngân hàng có chương trình “đổi thẻ lấy thẻ” trên cơ sở khách hàng đã có thẻ tín dụng của bất kỳ ngân hàng nào. Khách muốn mở tiếp thẻ tín dụng chỉ cần xuất trình thẻ cũ và giấy tờ tùy thân, không cần phải thẩm tra xác minh và chứng minh thu nhập...

Lợi dụng sơ hở của chương trình, Hảo bàn với Lan làm giả hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng để chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.

Theo thỏa thuận, Lan lấy thông tin khách hàng và bản sao giấy tờ tùy thân của họ chuyển cho Hảo, còn Hảo tìm người đóng giả khách hàng ký hồ sơ, làm giả giấy tờ. Cuối cùng, họ tìm người làm trong lĩnh vực ngân hàng tư vấn lập hồ sơ cấp thẻ tín dụng, chuẩn bị SIM điện thoại, thuê máy POS để quẹt thẻ tín dụng rồi rút tiền và chia nhau.

Sau khi tìm được một số cá nhân, Lan chuyển thông tin để Hảo nhờ các bị cáo Nga, Giang và một phụ nữ tên Hương (chưa rõ nhân thân) mạo danh các cá nhân này đi ký hợp đồng tín dụng. Nếu thẻ được phát hành, bị cáo trả công 3-5 triệu đồng/thẻ.

Ngoài ra, Hảo còn liên hệ với bị cáo Nguyễn Trọng Nam thuê người làm giả chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu cho các khách hàng giả.

Chuẩn bị được 3 bộ hồ sơ giả mạo, Hảo gửi cho Nguyễn Thị Mai (nhân viên Ngân hàng ShinhanBank) làm thẻ tín dụng nhưng ngân hàng này từ chối. Nguyễn Thị Mai sau đó giới thiệu cho Hảo nộp hồ sơ sang ngân hàng TPBank và cho Hảo số điện thoại của chị Nhữ Thị Thiên Trang (33 tuổi, là nhân viên chăm sóc khách hàng của TPBank) để Hảo liên hệ.

Quá trình lập hồ sơ, Mai cho Hảo biết hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng phải ghi đầy đủ thông tin như: Nơi làm việc, mức lương, số điện thoại cơ quan... và tư vấn cho Hảo tìm hiểu thêm thông tin một số cơ quan trên mạng Internet để đưa vào hồ sơ cho phù hợp.

Ngoài Nguyễn Thị Mai, Hảo còn nhờ một số nhân viên ngân hàng khác giúp lập hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng. Hảo thỏa thuận sẽ trích 15% giá trị thẻ tín dụng cho những người giới thiệu cho Hảo xin cấp thẻ thành công. Riêng Mai lấy của Hảo 10% phí dịch vụ, song Hảo đề nghị người tính 15% và hoàn lại riêng cho Hảo 5%.

Cùng với TPBank, Hảo còn gửi hồ sơ xin cấp thẻ tín dụng tại một số ngân hàng khác như: Standard Chartered Bank; Công ty tài chính Lotte Finance Việt Nam...

Sau khi được cấp thẻ, Hảo và Lan nhờ người mang máy POS đến quẹt rút toàn bộ số tiền, chủ máy POS được hưởng 1,5% trên số tiền quẹt.

Cũng với chiêu thức trên, Hảo và Lan còn cấu kết với nhóm bị cáo làm giả nhiều CMND, SHK và khai báo gian dối thông tin về nhân thân của nhiều người để làm hồ sơ vay vốn của các ngân hàng, công ty tài chính. Khi được giải ngân, nhóm của Hảo, Lan đưa những người đứng tên giả giấy tờ ra ngân hàng rút và chiếm đoạt tiền.

Kết quả điều tra xác định từ tháng 1/2019 - 6/2019, Hảo đã cùng Lan và 9 bị cáo đồng phạm làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức để thực hiện 7 vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, chiếm đoạt của ngân hàng TPBank hai vụ, hơn 285 triệu đồng; của ngân hàng Standard Chartered Bank ba vụ, hơn 850 triệu đồng và chiếm đoạt của Công ty tài chính Lotte Finance Việt Nam hai vụ, hơn 200 triệu đồng. Số tiền chiếm đoạt sau khi trừ các chi phí, nhóm Hảo và Lan chia nhau sử dụng.

Quá trình điều tra, Hảo có dấu hiệu mắc bệnh tâm thần nên CQĐT tổ chức giám định, kết luận Hảo bị mắc bệnh tâm thần paranoid. Do đó, bị can phải đi chữa bệnh bắt buộc. Công an Hà Nội đã tách vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị Hảo.