La Vie góp phần hỗ trợ công ty cấp nước Long An sử dụng nguồn nước bền vững

Nhằm có thêm nguồn cung nước sinh hoạt đạt chuẩn quốc gia cho người dân tại thành phố Tân An (Long An) trước nhu cầu tiêu dùng ngày càng tăng, mà vẫn có thể bảo vệ tài nguyên nước, Công ty TNHH La Vie, một thành viên của tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ), đã đồng hành cùng Công ty CP cấp thoát nước Long An (Lawaco) trong nâng cấp công suất xử lý nước từ nguồn nước mặt.

Ngày 16/07, công trình nâng cấp công suất cụm xử lý nước Nhà máy cấp nước Tân An của Lawaco từ 12.000m3/ ngày đêm lên 16.800m3/ ngày đêm bằng nguồn nước mặt hồ Bảo Định (Long An) chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động. Tổng vốn đầu tư gần 7 tỉ đồng, từ ngân sách Lawaco và tài trợ của La Vie. Hiện Lawaco cung cấp nước sinh hoạt đạt tiêu chuẩn chất lượng quốc gia đến 100% người dân tại khu vực nội thành và khoảng 50% người dân khu vực ngoại thành Tp. Tân An. Theo Lawaco, nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân tại thành phố Tân An dự báo tăng 3-5% mỗi năm, đồng thời người dân tại các xã ngoại thành đang có nhu cầu cấp thiết tiếp cận nguồn nước sạch. Song song đó, theo chỉ thị của UBND tỉnh Long An, cần hạn chế sử dụng nước ngầm, thay thế bằng nguồn nước mặt trong xử lý cấp nước cho người dân, để đảm bảo nguồn nước trong tương lai. Chính vì thế, việc nâng công suất xử lý nước mặt tại Lawaco sẽ góp phần đẩy nhanh tiến độ mở rộng cung cấp nước sạch cho người dân khu vực ngoại thành thành phố Tân An và các vùng lân cận. Đồng thời, hỗ trợ tăng cường khai thác nước mặt, giảm phụ thuộc vào nước ngầm trong cấp nước sinh hoạt. Trong suốt 30 năm qua, là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành nước khoáng thiên nhiên tại Việt Nam, La Vie luôn nỗ lực gìn giữ nguồn nước khoáng, và chung tay quản lý một cách bền vững nguồn nước tại nơi công ty hoạt động. Đồng hành cùng dự án của Lawaco là một trong những nỗ lực của La Vie nhằm đóng góp cho sự phát triển về kinh tế, xã hội của tỉnh Long An, đồng thời cùng địa phương đảm bảo sự bền vững cho nguồn tài nguyên nước. La Vie hiện là một trong những doanh nghiệp có cam kết mạnh mẽ về bảo vệ nguồn nước chung tại Việt Nam. Tính đến nay, La Vie là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam được cấp chứng nhận quốc tế Liên minh Quản lý nước (AWS) nhờ đạt tiêu chuẩn toàn cầu trong quản lý nguồn nước một cách bền vững. Tiêu chuẩn của AWS vô cùng khắt khe, yêu cầu các doanh nghiệp sử dụng nước phải hiểu rõ thách thức của nguồn nước trong khu vực. Từ đó, có hành động cụ thể, minh bạch và cùng các đối tác giải quyết thách thức để đảm bảo sự bền vững của nguồn nước trong lưu vực doanh nghiệp đang hoạt động. Mục tiêu là đem đến lợi ích về kinh tế, xã hội, và môi trường cho địa phương. Đồng thời, để được cấp chứng nhận, doanh nghiệp phải trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt bởi một tổ chức độc lập do AWS ủy quyền. Không chỉ nỗ lực bảo vệ nguồn nước, La Vie còn cam kết đến năm 2025 sẽ góp phần tạo tác động tích cực đến các nguồn nước tại nơi công ty hoạt động. Hiện La Vie vận hành hai nhà máy đặt tại tỉnh Long An và tỉnh Hưng Yên. La Vie là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên trong ngành nước uống đóng chai tại Việt Nam từ năm 1992. "Tạo Giá Trị Chung" (CSV - Creating Shared Value) là nguyên tắc hoạt động của La Vie nhằm đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị cho đối tác, khách hàng, đồng thời bảo tồn tài nguyên cho thế hệ hôm nay và tương lai. Trong đó, La Vie thực hiện nhiều sáng kiến về môi trường, tập trung vào bảo vệ tài nguyên nước, giảm phát thải nhựa và khí carbon. P.V