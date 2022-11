TPO - Tối 22/11, tỉnh An Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (22/11/1832 - 22/11/2022). Tại đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 22/11 hằng năm là “Ngày truyền thống tỉnh An Giang”.

Tại Lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã ôn lại truyền thống lịch sử, quá trình hình thành và phát triển tỉnh An Giang.

An Giang có vị trí địa đầu biên giới Tây Nam Tổ quốc, với biên giới dài gần 100km giáp Vương quốc Campuchia. An Giang có địa chính trị, địa kinh tế, văn hoá - xã hội và quốc phòng - an ninh quan trọng... và là tỉnh đa dân tộc, đa tôn giáo, hình thành những giá trị văn hóa phong phú cùng các công trình kiến trúc độc đáo.

“Trải qua 190 năm hình thành và phát triển, nhân dân An Giang luôn anh dũng, kiên cường trong kháng chiến; cần cù, sáng tạo trong lao động; đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống, nghĩa tình tạo nét văn hoá đặc trưng của con người An Giang. Đảng bộ tỉnh xác định đến năm 2030 phấn đấu đưa địa phương trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng ĐBSCL. Tầm nhìn đến năm 2050, An Giang phấn đấu trở thành tỉnh phát triển toàn diện, hiện đại, văn minh, sinh thái, bền vững và mang bản sắc văn hóa sông nước của vùng đất đầu nguồn sông Cửu Long; có trình độ phát triển khá so với cả nước; chất lượng cuộc sống của người dân ở mức cao...”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Ghi nhận và biểu dương những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang đã đạt được trong suốt quá trình hình thành và phát triển, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhận định, An Giang là vùng đất địa linh, nhân kiệt, có nhiều di tích lịch sử văn hóa quan trọng, nhiều danh lam thắng cảnh nổi tiếng, tiếp giáp với Campuchia, có nhiều cửa khẩu quốc tế, quốc gia, là cửa ngõ của trục Đông Tây thông thương giữa ĐBSCL và các nước Đông Nam Á.

Do đó, tỉnh cần đánh giá đúng tiềm năng, vị trí, vai trò của mình trong tổng thể phát triển chung của vùng và của cả nước; xác định đúng các tiềm năng, thế mạnh, cũng như những cơ hội và thách thức của tỉnh; khai thác, huy động những dư địa mới, nguồn lực mới để tạo bước phát triển đột phá trong phát triển.