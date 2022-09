An Giang có tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

TPO - Chiều 20/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức lễ trao Quyết định cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý cho 4 cá nhân. Trong đó, anh Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh uỷ An Giang Lê Hồng Quang đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm cho các cá nhân.

Cụ thể, trao Quyết định điều động, bổ nhiệm anh Lâm Thành Sĩ - Bí thư Tỉnh Đoàn giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang; trao Quyết định chỉ định Đại tá Lâm Phước Nguyên - Giám đốc Công an tỉnh An Giang, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025); điều động, bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh An Giang Huỳnh Đức Hiền giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng. Đồng thời, kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đối với ông Lê Minh Phương cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hồng Quang đề nghị các cán bộ trên cương vị công tác mới, tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy năng lực, sở trường, xây dựng và giữ gìn đoàn kết tại cơ quan, đơn vị; gương mẫu đi đầu, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để đóng góp vào sự phát triển chung của đơn vị.