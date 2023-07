Kỹ năng sống và phát triển cá nhân: Top những điều không thể bỏ qua để thành công

TPO - Quạt tích điện là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trong quý II/2023 với số lượt tìm kiếm gia tăng đột biến gấp 97 lần so với quý I.

TPO - Các khoản thu từ nhà, đất tiếp tục đạt thấp so với dự toán và suy giảm mạnh so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do chính sách về tín dụng bị thắt chặt, doanh nghiệp vướng vòng lao lý... khiến tâm lý chung trên thị trường e ngại, mọi giao dịch bị trì hoãn.