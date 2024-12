Kinh tế Lào Cai tăng trưởng vượt mức trung bình cả nước

TPO - Ngày 5/12, Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã chính thức khai mạc. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, đồng thời bàn giải pháp cho năm 2025 của tỉnh Lào Cai.

Tham dự kỳ họp có ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Vũ Xuân Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; 51/53 đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của tỉnh. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Lào Cai năm 2024 đạt mức tăng trưởng khoảng 7,38%, cao hơn 2,2% so với mức tăng trưởng năm 2023, cao hơn mức tăng trưởng chung của cả nước (khoảng 7%). Quy mô kinh tế toàn tỉnh đạt khoảng 77.223 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2023, xếp thứ 44/63 tỉnh, thành phố. GRDP bình quân đầu người đạt 97,5 triệu đồng/người/năm, tăng 8,9 triệu đồng/người/năm so với năm 2023. Thành tựu này phản ánh sự hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp và xuất nhập khẩu. Tổng giá trị xuất nhập khẩu, mua bán, trao đổi hàng hoá qua các cửa khẩu ước đạt 3.825 triệu USD, bằng 85% Kế hoạch, tăng 80% so với năm 2023. Thu ngân sách nhà nước ở mức cao, ước cả năm đạt 12.800 tỷ đồng, bằng 100% dự toán tỉnh giao và bằng 135,9% so với cùng kỳ.

Từ những báo cáo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2024, Kỳ họp sẽ thành lập phương án triển khai các khoản ngân sách về các lĩnh vực này trong năm 2025. Cùng đó, Kỳ họp cũng xem xét kế hoạch tài chính, ngân sách nhà nước trong 3 năm, từ 2025 đến 2027.

Trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai thảo luận và thông qua các nghị quyết quan trọng về nhân sự, quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế, chính sách.

Phát biểu tại kỳ họp, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh, tuy tỉnh Lào Cai phải đối mặt với khó khăn, thách thức nhưng tình hình kinh tế - xã hội đến nay và dự kiến cả năm vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực, rất đáng khích lệ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, nhìn lại năm 2024 còn nhiều nội dung, công việc, mục tiêu đã rất cố gắng, rất nỗ lực, rất quyết tâm nhưng kết quả chưa được như mong đợi, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của tỉnh.

Trong đó, Lào Cai có 12/42 chỉ tiêu dự kiến khó đạt Kế hoạch, do đó Kỳ họp cần phân tích làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan những hạn chế, tồn tại trong năm 2024 để có các giải pháp hiệu quả tháo gỡ, khắc phục.

Để bứt phá trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị cần rà soát, tiếp tục ban hành cơ chế, chính sách để thu hút đầu tư; cải cách thủ tục hành chính; đánh giá kỹ những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ kịp thời, phù hợp với thực tiễn; quyết tâm, quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương với tinh thần ‘‘Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”.

Kỳ họp thứ 24 HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 2 ngày 5-6/12; phiên bế mạc vào cuối giờ chiều 6/12.