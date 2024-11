Tỉnh Lào Cai họp tháo gỡ vướng mắc cho các dự án truyền tải điện của EVNNPT

Ngày 27/11/2024, tại Lào Cai, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai – Trịnh Xuân Trường đã có buổi làm việc với Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) – Phạm Lê Phú cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan họp bàn tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong đầu tư xây dựng các dự án truyền tải điện trên địa bàn.

Còn nhiều vướng mắc

Báo cáo tại cuộc họp, ông Hoàng Văn Tuyên – Giám đốc NPMB cho biết: Hiện nay, tỉnh Lào Cai được cấp điện từ TBA 220kV Lào Cai (500MVA), TBA 220kV Bảo Thắng (500MVA) và các đường dây 110kV liên kết với lưới điện các tỉnh Lai Châu, Yên Bái, Hà Giang. Mức mang tải của các TBA 220kV trên địa bàn tỉnh Lào Cai khoảng 75-95%. Trong các năm qua, ngành Điện nói chung, trong đó có EVNNPT đã đảm bảo cung cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn tỉnh Lào Cai góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Để đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lào Cai trong những năm tới và giải tỏa công suất thủy điện trên địa bàn tỉnh, EVNNPT đang đầu tư nhiều dự án trên địa bàn. Cụ thể, Dự án TBA 220kV Bát Xát có quy mô xây dựng mới TBA 220/110/22kV công suất 2x250MVA, với tổng mức đầu tư khoảng 383 tỷ đồng. Dự án đang trình chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch dự án đóng điện quý III/2025. Vị trí xây dựng trạm đã được UBND tỉnh Lào Cai thỏa thuận tại Văn bản số 4255/UBND-KT ngày 14/09/2020. Quy hoạch tổng mặt bằng trạm và đường vào trạm đã được UBND huyện Bát Xát thống nhất tại văn bản số 1630/UBND-KTHT ngày 20/11/2020.

Đến nay dự án đã bàn giao được 8,65/10,32ha, phần diện tích còn lại là phần đường vào hiện đang chờ thủ tục thỏa thuận chấp thuận lại tuyến đường đấu nối vào trạm từ UBND tỉnh Lào Cai. Ngoài ra, còn 2 hộ dân chưa phê duyệt được phương án bồi thường do vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nguồn gốc đất.

Dự án đường dây 220kV Bát Xát - Lào Cai có quy mô dự xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ trạm biến áp 220kV Bát Xát đến trạm biến áp 500kV Lào Cai, chiều dài khoảng 46,7 km với tổng mức đầu tư hơn 512 tỷ đồng. Dự án đang trình chủ trương đầu tư. Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Bảo Thắng, Bát Xát và thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Đến nay, địa phương đã bàn giao mặt bằng 31/110 vị trí. Hiện đang thực hiện các thủ tục về chủ trương đầu tư và thực hiện các thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật do phải điều chỉnh hướng tuyến đường dây để tránh các khu vực khai thác khoáng sản (31 vị trí từ vị trí 30- vị trí 61). Trên địa bàn huyện Bát Xát còn một hộ dân chưa đồng ý nhận tiền bồi thường theo quyết định phê duyệt của địa phương mặc dù đã đối thoại, tuyên truyền vận động nhiều lần. Trên địa bàn huyện Bảo Thắng còn một số hộ dân chưa đồng ý cho đặt móng cột tại đất của gia đình vì lý do ảnh hưởng đến canh tác.

Đường dây 220kV Than Uyên - Trạm 500kV Lào Cai có quy mô xây dựng mới đường dây 220kV mạch kép từ Trạm biến áp 220kV Than Uyên đến Trạm biến áp 500kV Lào Cai, chiều dài khoảng 73,54 km, tổng mức đầu tư khoảng 1.068,8 tỷ đồng. Tuyến đường dây đi qua địa bàn các huyện Văn Bàn, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai và huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu, đoạn tuyến trên địa bàn tỉnh Lào Cai có chiều dài khoảng 67,8km. Hiện dự án đang được các cấp thẩm quyền thẩm định chủ trương đầu tư.

Cần sự vào cuộc của địa phương

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNNPT cho biết, các dự án truyền tải điện trên có ý nghĩa rất quan trọng nhằm đảm bảo cung cấp điện cho tỉnh Lào Cai nói riêng và miền Bắc nói chung từ mùa nắng nóng năm 2024. Cùng với đó các dự án sẽ giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Có thể nói trong thời gian qua, chính quyền các cấp của tỉnh Lào Cai đã vào cuộc quyết liệt nhưng tiến độ bàn giao mặt bằng vẫn còn chậm, từ đó ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Chính vì vậy, đối với dự án Trạm biến áp 220kV Bát Xát, lãnh đạo EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo, phối hợp hỗ trợ EVNNPT trong công tác phê duyệt phương án đường vào trạm và thống nhất phương án đổ thải. Đề nghị UBND tỉnh có chỉ đạo các sở, ngành liên quan tạo điều kiện, hỗ trợ EVNNPT/NPMB trong quá trình cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch thị trấn Bát Xát, phù hợp với phương án tuyến đường kết nối vào trạm và khu vực đổ đất, đá thải của dự án. UBND huyện Bát Xát sớm giải quyết đối với 02 hộ dân hiện đang vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nguồn gốc đất, để phê duyệt phương án bồi thường và bàn giao mặt bằng cho EVNNPT.

Đối với Dự án đường dây 220kV Bát Xát - Lào Cai, EVNNPT đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các sở, ngành, địa phương hỗ trợ cập nhật, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với đoạn tuyến đi trên địa bàn thành phố Lào Cai điều chỉnh tránh các khu vực khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh thỏa thuận.

UBND thành phố Lào Cai, UBND huyện Bảo Thắng và huyện Bát Xát phối hợp, tạo điều kiện đẩy nhanh công tác bồi thường, GPMB để sớm bàn giao cho nhà thầu thi công.

Đường dây 220kV Than Uyên - Trạm 500kV Lào Cai, EVNNPT kiến nghị trong quá trình triển khai nhận được sự hỗ trợ từ tỉnh Lào Cai, các địa phương liên quan trong bồi thường giải phóng mặt.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai cho biết: Việc phát triển hạ tầng năng lượng là rất quan trọng, trong đó Lào Cai đang chuẩn bị phát triển nhiều dự án công nghiệp vì vậy nhu cầu điện sẽ rất lớn. Trong quá trình tiếp xúc, làm việc với các doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài yêu cầu nguồn điện phải ổn định, đồng thời phải có đường dây và trạm biến áp cấp điện áp 220kV.

Các dự án truyền tải điện trên là để phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đóng góp to lớn cho sự phát triển của tỉnh, nên tỉnh Lào Cai xác định đây là trách nhiệm của mình. Lãnh đạo tỉnh Lào Cai cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan phải chung sức cùng chủ đầu tư, phải đặt nhiệm vụ đó là trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình, phải xác định đây là các dự án cấp bách cần tập trung ưu tiên.

Đối với TBA 220kV Bát Xát, ông Trịnh Xuân Trường yêu cầu huyện Bát Xát cùng các sở, ngành tập trung tháo gỡ những kiến nghị của EVNNPT để hoàn thiện các thủ tục sớm nhất. Đối với dự án đường dây 220kV Bát Xát - Lào Cai, các địa phương cần huy động hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động để sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị triển khai thi công.

“Tỉnh Lào Cai xác định rõ tư tưởng phần việc nào của tỉnh thì tỉnh phải làm, phần việc nào của huyện thì huyện phải làm. Tỉnh Lào Cai sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất, chung sức với chủ đầu để đảm bảo tiến độ các dự án”, ông Trịnh Xuân Trường – Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai nhấn mạnh.