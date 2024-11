Lào Cai quyết tâm về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát

TPO - Tại cuộc họp đánh giá tình hình, tiến độ triển khai, những khó khăn, vướng mắc và giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở do ảnh hưởng bão số 3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định quyết tâm của tỉnh về đích trong việc xóa nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025.

Theo số liệu báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh Lào Cai, hiện một số địa phương chưa thống kê hết số lượng hoặc chưa lập danh sách chi tiết số hộ nên qua rà soát, số lượng nhà cần làm mới phát sinh 1.429 nhà; số liệu các huyện rà soát lại sau khi Công an tỉnh rà soát phát sinh là 2.466 nhà, do vậy, nguồn lực để xoá nhà tạm, nhà dột nát cần huy động thêm là rất lớn.

Với nhà ở bị thiệt hại do thiên tai, sau rà soát, đã giảm 1.806 nhà, toàn tỉnh có khoảng 4.883 hộ bị thiệt hại nhà ở.

Về tiến độ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, từ đầu năm 2024 đến nay, đã khởi công được 3.053 nhà, đạt 54,6% kế hoạch, trong đó có 1.909 nhà đã hoàn thành. Đối với khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão số 3, đã khởi công xây dựng 390 nhà; còn 62 hộ chưa có mặt bằng.

Ông Nguyễn Trọng Hài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, do một số địa phương chưa thống kê hết số lượng hoặc chưa lập danh sách chi tiết đến hộ do vậy qua rà soát của các Tổ công tác Công an tỉnh, phát sinh thêm số lượng nhà cần làm mới, nguồn lực để thực hiện xoá nhà tạm, nhà dột nát cần huy động thêm lớn. Còn chồng chéo, vướng mắc trong quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương; một số hộ dân còn khó khăn trong việc vay vốn ngân hàng để làm nhà mới. Danh sách số hộ, số nhà, mức độ bị ảnh hưởng thiệt hại do bão số 3 còn chưa đồng nhất, số liệu thường xuyên thay đổi.

Ngoài ra, công tác triển khai xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ khắc phục thiệt hại về nhà ở còn nhiều khó khăn trong công tác vận chuyển vật liệu xây dựng, vật liệu xây dựng thiếu, giá cước vận chuyển tăng. Khối lượng thực hiện xoá nhà tạm và khắc phục thiệt hại về nhà ở do bão số 3 là rất lớn, thực hiện đồng bộ trên khắp địa bàn các thôn, xã, huyện toàn tỉnh, tiến độ xây dựng gặp nhiều khó khăn, cần có sự hỗ trợ thêm về nhân lực. Việc bố trí vị trí để sắp xếp di dời làm mới cho các hộ bị sập, đổ hoàn toàn không thể xây dựng tại vị trí cũ gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ đất. Số hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét rất lớn trong khi rất khó xác định khu vực nguy hiểm để di chuyển người dân.

Ông Trịnh Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc rà soát số liệu nhà ở của các địa phương cần đảm bảo chính xác, đầy đủ, thống nhất. Về nguồn kinh phí để hỗ trợ các địa phương thực hiện cơ bản đảm bảo. Tuy nhiên việc phân bổ nguồn lực cần hết sức linh hoạt, có sự điều chuyển phù hợp giữa các địa phương để thực hiện.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định quyết tâm chính trị của tỉnh về đích xóa nhà tạm, nhà dột nát vào giữa năm 2025. Để đạt tiến độ, đồng chí yêu cầu Ban chỉ đạo các địa phương cần nâng cao hiệu quả hoạt động, Ban chỉ đạo các cấp họp, báo cáo hàng tuần, sát sao, quyết liệt chỉ đạo, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhấn mạnh: “Người đứng đầu phải chịu trách nhiệm, trong tháng 11 phải chốt số liệu chính thức về số lượng nhà tạm, nhà dột nát, nhà ảnh hưởng bởi thiên tai, sẽ chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án 590 để triển khai thực hiện”.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong cũng chỉ đạo, với các hộ không có vốn đối ứng, các ngành, địa phương phải nghiên cứu mẫu thiết kế riêng, tiếp tục vận động Nhân dân hỗ trợ nhau trong làm nhà. Làm xong nhà đến đâu, rà soát cấp giấy chứng nhận sử dụng đất đến đó. Đồng thời tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa ủng hộ công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.