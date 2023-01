Kiến tạo không gian văn phòng nổi bật với loạt sản phẩm từ Nội thất The One

Đối với doanh nghiệp, không gian làm việc là yếu tố thúc đẩy năng suất làm việc của nhân viên. Nội thất The One sở hữu nét đẹp sáng tạo, thông minh sẽ tiên phong góp phần giúp nhân sự có thể phát huy hết năng lực và kỹ năng chuyên môn trong không gian văn phòng hiện đại.

Môi trường làm việc tốt giúp làm nổi bật văn hóa nội bộ. Từ đó, doanh nghiệp có thể thu hút được nhiều ứng viên sáng giá. Đồng thời, nhân viên cũ cũng sẵn sàng gắn bó lâu dài hơn. Những điều này còn giúp giảm chi phí tuyển dụng, đào tạo nhân viên mới, tạo ra sự ổn định cho nguồn nhân lực của công ty.

Một trong những tiêu chí không thể bỏ qua để đánh giá môi trường doanh nghiệp lý tưởng là không gian làm việc. Môi trường dễ chịu, thoải mái là nơi mà các nhân viên đến và làm việc mỗi ngày. Đó cũng là lý do tại sao các công ty cần phải chú trọng đến việc bố trí khu vực các phòng ban hiệu quả. Tạo được cho nhân viên một môi trường thích hợp, là đang gián tiếp góp phần nâng cao hiệu suất công việc.

Để đạt được điều đó, trước hết doanh nghiệp cần trang bị đầy đủ cơ sở vật chất như bàn, ghế văn phòng theo đúng tiêu chuẩn. Tiếp đến là xây dựng sự gọn gàng, linh hoạt và riêng tư cho mỗi nhân viên. Ngoài ra, việc sử dụng màu sắc hay cây cảnh trang trí cũng là điều mà các doanh nghiệp hiện đang hướng tới.

Bên cạnh đó, việc lựa chọn điều kiện cơ sở vật chất như nội thất, ghế ngồi, bàn làm việc thoải mái, đảm bảo an toàn cho sức khoẻ của nhân viên cũng là một điểm chắc chắn cần được quan tâm.

Chính bởi vậy nên nhiều văn phòng hiện đại, sáng tạo tại Việt Nam đã và đang tin chọn Nội thất The One với các thiết kế thông minh, độc đáo, giúp không gian văn phòng vừa nổi bật, vừa hài hòa, khiến nhân sự luôn cảm thấy thoải mái, vui vẻ và tràn đầy hứng khởi mỗi ngày khi đến nơi làm việc.

Văn phòng Nội thất The One tại hai miền Nam Bắc chính là một nơi như thế. Với không gian văn phòng nhiều cây xanh, không chỉ giúp thanh lọc không khí, mang hiệu ứng thẩm mỹ cao mà còn giúp nâng cao hiệu suất làm việc, giảm stress, căng thẳng và tạo được sự ấn tượng với khách hàng.

Điểm nhấn độc đáo của văn phòng Nội thất The One tại hai miền Nam Bắc còn nằm ở hệ thống bàn lắp đặt không dây, tạo tiện ích cho cán bộ công nhân viên cũng như cảnh quan gọn gàng gấp bội.

Cụ thể, toàn bộ hệ thống bàn văn phòng của Nội thất The One đều thuộc dòng Luxury cao cấp có hệ thống máng điện được lắp đặt thông minh ngay dưới bàn, được kỹ sư Nội thất The One tính toán cấp đủ ổ điện, ổ USB, cáp điện thoại, nhằm đảm bảo đủ tiện ích cho nhân viên nói riêng và người sử dụng nói chung. Điều này giúp văn phòng tăng diện tích không gian sử dụng, đẹp và thoáng đãng hơn.

Đặc biệt là, toàn bộ Nội thất The One tại 2 văn phòng Nam Bắc được trang bị đồng bộ từ bàn dành cho lãnh đạo, cho nhân viên, cho phòng họp, hộc bàn, tủ phụ và tủ văn phòng nhằm mang tới vẻ đẹp đồng nhất, hoàn hảo bởi thiết kế và màu sắc được kết hợp vô cùng hài hòa giữa từng chi tiết như mặt bàn, chân bàn, yếm bàn cùng những đường nét tinh tế.

Không có chi tiết thừa, những đường cong mềm mại của từng món đồ nội thất văn phòng nơi đây toát lên vẻ sang trọng, tinh tế và vô cùng cao cấp. Tất cả hòa quyện, mở ra một không gian hoàn toàn mới, mang tới sự trẻ trung và năng động cho cả văn phòng làm việc. Không gian ấy không những trở nên bừng sáng và thông thoáng hơn mà còn góp phần kích thích sự sáng tạo của mỗi người trong văn phòng và gia tăng năng suất làm việc thêm hiệu quả.

Đáng nói, tại văn phòng Nội thất The One tại hai miền Nam Bắc, toàn bộ ghế sử dụng là ghế dòng lãnh đạo, có tựa cổ, tay cầm có thể gạt lên xuống nhằm tăng tính linh hoạt. Bên cạnh đó, hệ thống tủ sát tường, tủ sau lưng vô cùng thông minh, thuận tiện, vừa tăng diện tích văn phòng, vừa tăng không gian sử dụng.

“Với thiết kế hiện đại và ưu thế vượt trội về tính năng, những sản phẩm nội thất văn phòng của Nội thất The One chắc chắn sẽ chinh phục được sự yêu thích của khách hàng doanh nghiệp và trở thành lựa chọn của các văn phòng hiện đại, sáng tạo”, đại diện thương hiệu Nội thất The One chia sẻ.