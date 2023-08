Kiểm tra công tác bảo vệ chính trị nội bộ tại Ban Cán sự đảng Bộ GTVT

Chiều 9/8, tại Hà Nội, Đoàn Kiểm tra số 01 của Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB) Trung ương do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Tiểu ban BVCTNB Trung ương làm Trưởng đoàn đã đến làm việc, kiểm tra công tác BVCTNB tại Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải.

Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải; các đồng chí trong Đảng bộ, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải; cùng các thành viên Đoàn Kiểm tra số 01.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an, thành viên Đoàn kiểm tra đã công bố Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra. Theo đó, Đoàn Kiểm tra số 01 của Tiểu ban BVCTNB Trung ương do Đại tướng Tô Lâm làm Trưởng đoàn; Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Phó trưởng Đoàn. Đoàn kiểm tra sẽ làm việc với các đơn vị thuộc Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải từ ngày 09/8 đến ngày 11/8/2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm đã nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác BVCTNB trong quá trình xây dựng và phát triển Đảng. Qua đó, đồng chí Bộ trưởng nêu rõ, việc Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra công tác BVCTNB tại Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải là công tác thường xuyên của Đảng; nhằm đánh giá kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân khách quan, chủ quan trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện ở các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Bộ trưởng cho biết, Tiểu ban BVCTNB Trung ương do Bộ Chính trị thành lập; có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác BVCTNB. Thông qua kiểm tra để tiếp tục hướng dẫn, triển khai thực hiện tốt hơn các nội dung công tác BVCTNB tại địa phương, cơ quan, tổ chức trong thời gian tới. Sau khi trực tiếp kiểm tra tại các cấp ủy, đơn vị trực thuộc, Đoàn kiểm tra sẽ xây dựng Thông báo kết quả kiểm tra; tổ chức lấy ý kiến các thành viên Đoàn kiểm tra và trao đổi ý kiến với Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải để hoàn chỉnh Thông báo.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông – Vận tải, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã thống nhất chương trình, phương pháp, cách thức làm việc của Đoàn kiểm tra; khẳng định, các tổ chức đảng trực thuộc sẽ tạo điều kiện tốt nhất để công tác kiểm tra được tiến hành thuận lợi; nhấn mạnh, việc kiểm tra công tác BVCTNB tại Ban Cán sự đảng Bộ Giao thông - Vận tải sẽ là biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trực thuộc trong thời gian tới.

