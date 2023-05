Kiểm tra căn nhà ‘mờ ám’ ở Bình Dương, phát hiện nhóm nam nữ làm chuyện phi pháp

TPO - Một căn nhà trong khu dân cư ở Bình Dương, liên tục xuất hiện nhiều người với các biểu hiện đầy nghi vấn. Khi công an tiến hành kiểm tra căn nhà thì phát hiện nhiều nam nữ đang “bay lắc” trong căn phòng được cách âm.

Chiều 6/5, đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ 4 đối tượng, gồm: Phạm Minh Thông (20 tuổi), Nguyễn Văn Tuấn (29 tuổi), Mai Minh Đức (32 tuổi) và Phan Tiến Đạt (27 tuổi) để điều tra hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đồng thời, công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành chính về hành vi “Sử dụng trái phép chất ma tuý” đối với 5 người khác.

​Theo thông tin từ công an, tại căn nhà số 311 trong khu dân cư Phúc Đạt nằm trên địa bàn phường Phú Lợi (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) liên tục có nhiều người đến với biểu hiện bất thường.

Sau thời gian theo dõi, sáng cùng ngày, Công an thành phố Thủ Dầu Một tiến hành kiểm tra hành chính đột xuất căn hộ nói trên, phát hiện và bắt quả tang ở phòng ngủ trong căn hộ có 9 đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma tuý.

Tại hiện trường, lực lượng công an phát hiện bức tường đã được gia cố thêm những tấm cách âm, một loa nghe nhạc, một đèn chiếu sáng nhiều màu, 3 viên nén màu vàng (nghi là thuốc lắc), 2 túi nilon miệng kéo dính bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma tuý), một dĩa sứ và một thẻ nhựa. Ngay sau đó, lực lượng công an đã lập biên bản mời các đối tượng và niêm phong các tang vật để đưa về trụ sở công an để làm việc.

​Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận hành vi vi phạm của mình. Tiến hành giám định 3 viên nén màu vàng, 2 túi nilon miệng kéo dính bên trong chứa tinh thể màu trắng cho kết quả đều là ma tuý với tổng khối lượng 3,4438 gam.