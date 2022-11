Bất chấp bị đình chỉ, vũ trường Hoàng Gia vẫn cho hàng trăm dân chơi 'bay lắc'

TPO - Dù đã bị đình chỉ hoạt động, bị thu hồi giấy chứng nhận đảm bảo an ninh trật tự nhưng vũ trường Hoàng Gia trong Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp vẫn tổ chức chuỗi hoạt động tiếp đón hàng trăm dân chơi đất cảng 'bay lắc' thâu đêm.

Trước khi hàng trăm cảnh sát 'đột kích' kiểm tra vào đêm 19/11, vũ trường Hoàng Gia đã bị Công an quận Ngô Quyền (TP Hải Phòng) ra quyết định đình chỉ hoạt động.

Cụ thể, ngày 28/10/2022, Công an quận Ngô Quyền đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động vũ trường Hoàng Gia vì không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

Vũ trường Hoàng Gia thuộc Công ty TNHH vui chơi giải trí Hoàng Gia (Công ty Hoàng Gia), do ông Nguyễn Văn Huân làm Giám đốc. Vũ trường này nằm trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp, số 53 Lạch Tray (TP Hải Phòng).

Công an quận Ngô Quyền yêu cầu ông Nguyễn Văn Huân chấp hành quyết định đình chỉ hoạt động và thực hiện các yêu cầu đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Nguồn tin cũng cho biết, đầu tháng 11/2022, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội – Công an TP Hải Phòng đã thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự của Công ty Hoàng Gia được cấp năm 2017 do cơ sở này không đảm bảo các điều kiện.

Tuy nhiên, vũ trường Hoàng Gia bất chấp yêu cầu dừng hoạt động của cơ quan chức năng, vẫn tổ chức hoạt động, tiếp đón hàng trăm dân chơi.

Đêm 19/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận Ngô Quyền huy động hàng trăm cán bộ cảnh sát đột kích vũ trường Hoàng Gia – New DOM.

Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát ghi nhận có khoảng 400 người (gồm khách và nhân viên phục vụ) đang sử dụng rượu bia, lắc lư trong tiếng nhạc. Đáng chú ý, nhiều dân chơi đất cảng có biểu hiện sử dụng ma túy.

Ngay sau đó, Công an TP Hải Phòng đã thiết lập nhiều vòng an ninh quanh vũ trường, tổ chức kiểm tra xuyên đêm từng đối tượng. Qua đó, bước đầu phát hiện, thu giữ nhiều vật nghi là ma túy hoặc các chất gây nghiện.

Cảnh sát sau đó đã huy động nhiều phương tiện chở hàng trăm đối tượng về Trung tâm huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (huyện An Dương) để tiếp tục sàng lọc, xét nghiệm, làm rõ dấu hiệu sử dụng chất cấm.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao TP Hải Phòng cho biết, vũ trường Hoàng Gia đăng ký hoạt động vũ trường nhiều năm nay trong khuôn viên Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Tiệp. Khu vực này có không gian rộng lớn, với sức chứa hàng trăm người.

Khi dịch COVID-19 bùng phát, Công ty Hoàng Gia xin chuyển đổi hoạt động kinh doanh vũ trường sang kinh doanh rượu, thuốc lá và hoạt động cho đến nay.