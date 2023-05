Vừa ra tù, tên trộm khét tiếng ở An Giang lại xộ khám

TPO - Theo cơ quan chức năng, Trần Văn Huy (tự La Hán, ngụ tỉnh An Giang) là đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù lại tiếp tục phạm tội.

Ngày 6/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Văn Huy (La Hán, 37 tuổi, ngụ thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, khoảng 5 giờ 45 phút ngày 4/5, Công an huyện Chợ Mới nhận được tin báo từ chủ cửa hàng điện thoại di động 'Anh Kiệt' (tọa lạc tại thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới) về việc bị trộm đột nhập lấy cắp nhiều tài sản như: điện thoại di động, máy tính bảng, laptop… trị giá khoảng 100 triệu đồng.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Chợ Mới đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an thị trấn Mỹ Luông tiến hành để xác minh, truy tìm đối tượng thực hiện vụ trộm.

Qua sàng lọc các đối tượng nghi vấn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Chợ Mới xác định Trần Văn Huy (La Hán) là đối tượng nghi vấn thực hiện vụ trộm trên.

Đến khoảng 8 giờ cùng ngày, Công an huyện Chợ Mới phát hiện, bắt giữ được Huy khi đang lẩn trốn tại nhà một người quen tại xã Kiến An, huyện Chợ Mới. Đồng thời, Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 1 Macbook, 1 laptop, 4 Ipad, 4 máy tính bảng, 7 điện thoại di động, 1 đồng hồ Apple Watch và nhiều phụ kiện điện thoại.

Được biết, Trần Văn Huy là đối tượng có nhiều tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, vừa mới ra tù. Hiện vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định.