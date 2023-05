Khởi tố nhóm bảo vệ xô xát với tiểu thương tại cảng An Thới

TPO - Liên quan vụ xô xát xảy ra tại cảng An Thới làm 3 người bị thương, ngày 5/5, Công an TP. Phú Quốc (Kiên Giang) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

8 đối tượng bị bắt gồm: Vũ Mạnh Cường (tức Cường "võ sư", SN 1983, HKTT: quận 12, TP Hồ Chí Minh), Lưu Văn Nuôi (SN 1994, HKTT: huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang), Lâm Trần Thương (SN 1994, HKTT: TP Cà Mau, Cà Mau), Đoàn Văn Như (SN 1991, HKTT: huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu), Huỳnh Tấn Đạt (SN 1992, HKTT: huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), Võ Bá Trình (SN 1997, HKTT: TP Phú Quốc, Kiên Giang), Lâm Hoàng Kiển (SN 1985, HKTT: TP Rạch Giá, Kiên Giang) và Trần Văn Tiền (SN 1988, HKTT: TP. Phú Quốc, Kiên Giang). Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 16h ngày 26/4, tại khu vực Cảng biển An Thới (thuộc khu phố 1, phường An Thới) xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng. Bước đầu xác định, liên doanh Công ty cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam (thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê là 952 tỷ đồng). Liên doanh Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste đã ủy quyền cho Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An ninh Thới khai thác kinh doanh Cảng biển An Thới. Theo hợp đồng, ngày 27/4, Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky (khu phố 7, phường Dương Đông) để làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển. Khi tiếp quản đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương. Nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn bắt nguồn từ việc công ty tiếp quản cảng ra bảng giá thuê mới khiến người dân bức xúc vì họ cho rằng mức tiền thuê là quá cao so với trước đó, dẫn đến tình trạng phản ứng và xô xát giữa hai bên. Đáng chú ý, theo hình ảnh vụ việc được người dân ghi lại, một người đàn ông tóc dài, mặc áo trắng rất hung hăng, liên tục tấn công tiểu thương. Người này được xác định là Vũ Mạnh Cường - tức võ sư Long Phi Cường.