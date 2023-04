Thông tin mới nhất về vụ xô xát làm nhiều người bị thương ở cảng An Thới (Phú Quốc)

TPO - Liên quan vụ xô xát giữa người dân và bảo vệ cảng An Thới, Công an thành phố Phú Quốc (Kiên Giang) đã làm việc với 17 người có liên quan, để điều tra, xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Chiều 27/4, Công an tỉnh Kiên Giang ra thông cáo báo chí về vụ gây rối trật tự công cộng tại cảng biển An Thới, thành phố Phú Quốc.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 26/4, tại khu vực cảng biển An Thới (thuộc khu phố 1, phường An Thới) xảy ra vụ việc xô xát, đánh nhau giữa lực lượng bảo vệ của Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới với các hộ dân kinh doanh tại khu vực cảng.

Bước đầu xác định: Liên doanh Công ty cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste thuê quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cảng biển An Thới của Cục Hàng hải Việt Nam (thời hạn thuê là 41 năm, với giá thuê là 952 tỷ đồng).

Liên doanh Công ty Cổ phần cảng Sài Gòn và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Namaste đã ủy quyền cho Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới khai thác kinh doanh cảng biển An Thới.

Theo hợp đồng, ngày 27/4, Công ty TNHH cảng quốc tế NAMAS An Thới tiến hành tiếp quản mặt bằng. Công ty đã thuê lực lượng bảo vệ của Công ty bảo vệ Lucky (khu phố 7, phường Dương Đông) để làm nhiệm vụ bảo vệ tại cảng biển.

Khi tiếp quản đã xảy ra mâu thuẫn giữa lực lượng bảo vệ của công ty với các hộ dân kinh doanh khu vực cảng biển dẫn đến xô xát, đánh nhau làm 3 người bị thương.

Công an thành phố Phú Quốc đã kịp thời có mặt, mời 17 đối tượng có liên quan để điều tra, xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích. Hiện tại, tình hình ở khu vực ở cảng biển An Thới đã cơ bản ổn định.

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, Chủ tịch UBND thành phố Phú Quốc Huỳnh Quang Hưng cho biết, vụ xô xát đã làm ảnh hưởng đến hoạt động đưa đón khách vui chơi ở đảo Phú Quốc.

"UBND thành phố Phú Quốc sẽ báo cáo vụ việc cho UBND tỉnh Kiên Giang để có chỉ đạo cụ thể, đặc biệt liên quan đến công tác quản lý cảng nhằm tránh tình trạng tương tự làm xấu hình ảnh du lịch của Phú Quốc", ông Hưng nói.

Trước đó, như Tiền Phong đã đưa tin, chiều ngày 26/4, một số hộ kinh doanh đã tập trung phản đối chính sách cho thuê mặt bằng tại cảng An Thới của Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới.

Cụ thể, trước đây, những hộ kinh doanh ở cảng An Thới thuê mặt bằng kinh doanh chỉ từ 2 đến 3 triệu đồng/tháng. Hiện Công ty TNHH Cảng quốc tế NAMAS An Thới cho thuê với giá 60 triệu đồng/tháng (phải đóng trước 3 tháng). Ngoài ra, xuồng đưa khách 2,5 triệu đồng/tháng, ca nô từ 5-7 triệu đồng/tháng, khách du lịch xuống cảng là 35.000 đồng/lượt (trước đây không thu phí).

Sau đó, giữa một số người dân và lực lượng bảo vệ của công ty xảy ra xô xát, đánh nhau khiến nhiều người bị thương phải nhập viện cấp cứu.