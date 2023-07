Kiểm tra căn hộ cao cấp tại Huế, phát hiện điều bất thường của nhóm nam nữ

TPO - Kiểm tra hành chính đột xuất tại phòng A1912 chung cư Nera Garden (phường An Đông, Huế), Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về ma túy Công an TP Huế và Công an phường An Đông phát hiện một nhóm nam nữ có biểu hiện liên quan đến ma túy.