Kiatisuk bất ngờ từ chức HLV trưởng CLB Công an Hà Nội

TPO - Trên trang cá nhân, Kiatisuk Senamuang thông báo ông đã xin từ chức HLV trưởng CLB Công an Hà Nội vì lý do cá nhân.

Hai ngày sau khi giúp CLB Công an Hà Nội đánh bại Khánh Hòa 3-1 tại vòng 18 V-League 2023/24, Kiatisuk Senamuang bất ngờ đăng tải thông báo xin từ chức HLV trưởng CLB Công an Hà Nội. Trên trang cá nhân, chiến lược gia 50 tuổi người Thái Lan viết: “Kính gửi Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Công An Hà Nội

Cùng các cầu thủ của tôi, toàn thể nhân viên, những người ủng hộ quan trọng nhất của CLB CAHN, những người hâm mộ của tôi và bạn bè báo chí của tôi.

Buổi ăn sáng hôm nay với Ngài Chủ tịch CLB CAHN như là lời tạm biệt ấm áp từ người sếp tuyệt vời đối với tôi. Tôi hoàn toàn tận hưởng khoảng thời gian làm việc tại CLB CAHN và tôi rất biết ơn với những cơ hội đã được trao cũng như những trải nghiệm khi làm việc ở đây dù chỉ trong một thời gian ngắn. Tôi cũng đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đây.

Tuy nhiên, vì vấn đề cá nhân của gia đình, tôi xin được từ chức Huấn luyện viên trưởng CLB CAHN và trở về Thái Lan. Tôi đã hoàn thành tất cả các tài liệu liên quan và sẽ chuẩn bị thêm các tài liệu cần thiết để hỗ trợ đội bằng tất cả khả năng của tôi. Tôi cũng mong được duy trì mối quan hệ hữu nghị tích cực với câu lạc bộ, với các cầu thủ, với đồng đội của mình và quan trọng nhất là với người hâm mộ và bạn bè báo chí của tôi, đồng thời tôi cũng xin chúc câu lạc bộ sẽ tiếp tục thành công.

Một lần nữa xin cám ơn mọi người rất nhiều”.

Thực tế, tin đồn về vị trí của HLV Kiatisuk đã xuất hiện trong những tuần gần đây sau chuỗi trận đáng thất vọng của CLB Công an Hà Nội. Trước khi thắng Khánh Hòa, CLB Công an Hà Nội từng thua 2 trận liên tiếp trước Thép Xanh Nam Định và Quảng Nam và tụt lại trong cuộc đua vô địch V-League mùa này. Hồi tháng 3, họ cũng thua 2 trận liên tiếp trước Thể Công Viettel cho dù đối thủ đang sa lầy khủng hoảng và bị loại sớm ở Cúp Quốc gia 2024.

HLV Kiatisuk bắt đầu mùa giải 2023/24 với tư cách HLV trưởng CLB LPBank HAGL. Ông khởi đầu mùa giải không tốt, khiến đội bóng phố Núi chìm sâu ở đáy bảng. Sau đó, bầu Đức bất ngờ cho HLV Kiatisuk chuyển đến dẫn CLB Công an Hà Nội theo dạng cho mượn và bổ nhiệm HLV Vũ Tiến Thành dẫn dắt HAGL.

HLV Kiatisuk tận hưởng “tuần trăng mặt” ở CLB Công an Hà Nội với 3 trận thắng liên tiếp trước TP.HCM, SLNA và Thanh Hóa. Tuy nhiên, nhà đương kim vô địch V-League dần sa sút sau đó và đối mặt với nguy cơ trắng tay.

Hiện tại, phía CLB Công an Hà Nội chưa đưa ra phản hồi về việc HLV Kiatisuk xin từ chức, nhưng có lẽ họ đã đồng ý để chiến lược gia này trở về Thái Lan. Nhiều khả năng, ông Trần Tiến Đại sẽ đóng vai HLV tạm thời dẫn dắt CLB Công an Hà Nội một lần nữa.