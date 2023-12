Không khí xúc động ở lễ trao giải SBS, đồng nghiệp tưởng nhớ Lee Sun Kyun: 'Tạm biệt em trai'

TPO - Nhiều diễn viên, ca sĩ tưởng nhớ cố tài tử Lee Sun Kyun trong Lễ trao giải Phim truyền hình SBS tối 29/12. Lá thư của đồng nghiệp thân thiết Park Sung Woong gửi Lee Sun Kyun khiến khán giả xúc động.

Lễ trao giải Phim truyền hình SBS 2023 (SBS Drama Awards)được tổ chức tại Sangam SBS Prism Tower tối 29/12, Shin Dong Yup và Kim Yoo Jung là MC cho sự kiện.

Với tư cách là người trao giải, Han Jeong Hwan, Giám đốc điều hành của Studio S, giải thích trước khi công bố người chiến thắng rằng tất cả diễn viên được đề cử đều giỏi đến mức không thể xác định được ai là người xuất sắc hơn.

Hai giải thưởng cao quý nhất – Daesang – được trao cho Lee Je Hoon (Taxi Driver 2) và Kim Tae Ri (Revenant). Cả hai khiến khán giả và các nghệ sĩ bật cười khi chơi oẳn tù tì để xem ai là người phát biểu trước.

Các nghệ sĩ tưởng nhớ cố diễn viên Lee Sun Kyun

Trên sân khấu nhận giải, Lee Je Hoon bày tỏ lòng biết ơn tới nhiều nhân viên và bạn diễn đã làm việc cùng anh trong Taxi Driver 2. Anh nhắc đến chuyện buồn của showbiz Hàn những ngày qua, chia sẻ rằng chưa từng làm việc với Lee Sun Kyun nhưng luôn tôn trọng tiền bối và coi cố diễn viên như hình mẫu.

"Tôi muốn trao giải thưởng này cho anh ấy. Tôi hy vọng anh ấy cảm thấy thoải mái và hạnh phúc trên thiên đường” – nam diễn viên chia sẻ.

Trong phần nhận giải Nam diễn viên phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất (Thể loại hành động), Park Sung Woong (phim The Killing Vote) nói: "Thay vì bài phát biểu nhận giải, tôi muốn truyền tải lá thư. Tôi hy vọng cậu có thể yên nghỉ thoải mái trong thế giới yên bình, nơi không còn đau đớn hay lo lắng nữa.

Hôm nay là ngày tôi đưa cậu lên thiên đàng và cũng là ngày tôi nhận giải thưởng. Cậu ấy luôn chân thành trong diễn xuất. Tôi dành giải thưởng này cho cậu trên thiên đường. Tạm biệt, em trai!”.

Năm nay, lễ trao giải diễn ra trong không khí rất khác so với những năm trước. Điều này là do tin buồn về Lee Sun Kyun đột ngột qua đời. Hầu hết diễn viên xuất hiện trong trang phục màu đen hoặc trắng.

Sau cái chết của Lee Sun Kyun, toàn bộ đội ngũ The Law (bộ phim có Lee Sun Kyun xuất hiện – PV), đã quyết định không tham gia lễ trao giải. Vào cuối buổi phát sóng, SBS Drama Awards tưởng nhớ diễn viên quá cố bằng hình ảnh và dòng chữ: "Lee Sun Kyun, người xuất hiện trong The Law, đã rời bỏ chúng tôi. Cầu mong anh an nghỉ”.

Là ca sĩ khách mời có sân khấu trình diễn, Hwasa (Mamamoo) bất ngờ có những thay đổi phút chót bởi sự ra đi đột ngột của tài tử Lee Sun Kyun. MC Shin Dong Yup giải thích: “Hwasa đã chuẩn bị sân khấu hoành tráng nhưng vì sự việc đau lòng gần đây nên cô ấy đã thay đổi phần trình diễn".

Diện trang phục đen, Hwasa chọn hát ca khúc LMM thay vì Chili và I Love My Body đã chuẩn bị ban đầu. LMM kể về cuộc đấu tranh với sự bế tắc và khao khát thay đổi, truyền tải sự thất vọng và mong muốn thoát khỏi những hoàn cảnh buồn tẻ, đồng thời gợi lên niềm hy vọng, sự kiên cường, rằng vẻ đẹp và sự lớn mạnh vẫn có thể xảy ra ngay cả trong nghịch cảnh.

Với giọng hát sâu lắng phù hợp với bài hát, Hwasa khiến nhiều diễn viên như Kim Tae Ri, Lee Sung Kyung, Shin Ye Eun và các khán giả xúc động: "Ngay cả khi chúng ta cố gắng thêm chút nữa, cũng chỉ giậm chân tại chỗ… Như ánh mặt trời tắt dần đi trong bóng đêm tối tăm, cảm tưởng như chỉ mình ta bị bỏ lại trong đêm tối”...

Khi Hwasa kết thúc màn trình diễn, Shin Dong Yup bình tĩnh nói: "Cảm ơn Hwasa. Tôi nghĩ đó là màn trình diễn đã chạm đến trái tim mọi người”.

Kết quả lễ trao giải SBS Drama Awards 2023:

Giải thưởng lớn (Daesang): Kim Tae Ri (Revenant), Lee Je Hoon (Taxi Driver 2)

Phim truyền hình SBS hay nhất năm 2023 (Sự lựa chọn của khán giả): Taxi Driver 2

Màn trình diễn ấn tượng nhất: Jin Seon Kyu (Revenant)

Nam, nữ chính xuất sắc nhất mảng Seasonal Drama (Phim theo mùa): Lee Sung Kyung, Ahn Hyo Seop (Dr. Romance 3)

Nam, nữ chính xuất sắc nhất mảng Melo/Roco Drama (Phim hài lãng mạn): Kim Yoo Jung, Song Kang (My Demon)

Nam, nữ chính phim truyền hình ngắn tập xuất sắc nhất (Thể loại hành động): Moon Chae Won (Payback), Park Sung Woong (The Killing Vote)

Diễn viên mới ấn tượng: Kim Do Hoon (The Escape of the Seven), Kang Yoo Seok (Payback), Lee Shin Young, Lee Hong Nae (Dr. Romantic 3), Kwon Ah Reum (The Killing Vote), Yang Hye Ji (Revenant), Jung Soo Bin (Trolley).

Bộ đôi đẹp nhất: Song Kang và Kim Yoo Jung (My Demon)