B Ray gỡ bản rap tục tĩu

TPO - B Ray xin lỗi khán giả và gỡ bản nhạc gây tranh cãi khỏi mọi nền tảng mạng xã hội.

Về lời rap trong ca khúc Để ai cầnbị chỉ trích tục tĩu, thô thiển của B Ray, nam rapper lên tiếng xin lỗi trong chiều 28/12.

B Ray cho biết bài hát là phút ngẫu hứng của anh và Young H, không phải sản phẩm âm nhạc chính thức. Bên cạnh đó, những lời lẽ châm biếm người yêu cũ trong bài hát chỉ là trêu đùa và không nhằm vào một đối tượng có thật cụ thể nào.

"Bài hát đang nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả, trong đó cũng có những ý kiến không đồng tình và cảm thấy không thoải mái với việc chế giễu người yêu cũ như trong bài hát. Tôi đã lắng nghe và xin tiếp thu ý kiến phản ánh của các khán giả, cũng như quý báo đài. Chân thành xin lỗi mọi người" - B Ray lên tiếng.

Đồng thời, huấn luyện viên Rap Việt thông báo gỡ bỏ ca khúc Để ai cần trên mọi nền tảng.

Hiện bài hát đã biến mất trên YouTube. Trước đó, Để ai cần đứng hạng 9 top thịnh hành YouTube Việt Nam với gần 600.000 lượt xem. Tuy nhiên trên TikTok vẫn còn rất nhiều video sử dụng phần rap này có lượng tương tác lớn.

B Ray, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo, sinh năm 1993 ở TPHCM. Anh bắt đầu làm nhạc rap từ năm 14 tuổi, lúc học cấp 3. Lúc đầu, anh chỉ rap tiếng Anh. Đến cuối năm 2012, anh chuyển sang viết rap bằng tiếng Việt. Một số ca khúc nổi tiếng của B Ray có thể kể đến như Con trai cưng, Ex's Hate Me, Anh nhà ở đâu thế, What They Talm Bout... Năm 2023, B Ray trở thành huấn luyện viên của chương trình Rap Việt mùa 3.