Không để mất cân đối cung - cầu điện trong mọi tình huống

TPO - Trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao năm 2025, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các đơn vị tuyệt đối bảo đảm cung ứng điện, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu điện trong mọi tình huống. Bộ Công Thương cũng xây dựng 3 kịch bản cung ứng điện.

Tại cuộc họp về Kế hoạch cung cấp điện năm 2025 vừa diễn ra, đại diện Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công Thương cho biết, trong 10 tháng năm nay, hệ thống điện quốc gia đã đáp ứng tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Ước tính cả năm nay, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu đạt khoảng 309,7 tỷ kWh, tăng 10,09% so với năm ngoái. Công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc và các khu vực miền Bắc tăng 7,52%, miền Trung tăng 8,01%, và miền Nam tăng 8,7%.

Đối với nguồn thủy điện, sản lượng huy động trong năm 2024 dự kiến đạt 89,6 tỷ kWh, cao hơn kế hoạch năm khoảng 9,4 tỷ kWh, đảm bảo mực nước các hồ thủy điện gần mức bình thường vào cuối năm.

Về nhiên liệu, các nhà máy nhiệt điện than và khí đáp ứng tốt nhu cầu phát điện; sản lượng than tiêu thụ đạt khoảng 47,2 triệu tấn (than nội và trộn) và 24,1 triệu tấn (than nhập khẩu). Lượng khí tiêu thụ đạt 2.750 triệu m³ (khí Đông Nam Bộ) và 1.224 triệu m³ (khí Tây Nam Bộ). Các nguồn LNG không cần huy động trong giai đoạn cuối năm 2024, đảm bảo hệ thống điện hoạt động ổn định trong thời gian tới.

Đến thời điểm này công tác cung cấp điện, than, khí cho sản xuất điện năm nay đã cơ bản hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra.

Tuyệt đối không để mất cung cầu

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, phấn đấu tăng từ 8-9% nên việc cung cấp điện cần bảo đảm tăng trưởng từ 11% trở lên. Từ giai đoạn 2026 trở đi, mục tiêu tăng trưởng GDP cao hơn nữa, do đó nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp, người dân và cả nền kinh tế sẽ rất lớn.

Trước tình hình này, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu cần phải có sự chuẩn bị trong việc cung cấp năng lượng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Theo đó, các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống và cung cấp điện để sát với thực tiễn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng với điều kiện an toàn, ổn định.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên thống nhất 3 kịch bản cung ứng điện cho năm 2025.

Kịch bản 1, tăng trưởng điện năng phải đạt từ 11-12%, các tháng mùa khô phải đạt từ 13% trở lên.

Kịch bản 2 (Kịch bản cao): Từ 12-13% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 14% trở lên.

Kịch bản 3 (Kịch bản cực đoan): Phải đạt từ 14-15% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 16% trở lên.

Dựa vào kịch bản cung ứng điện này, lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu Vụ Dầu khí - Than chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện xây dựng kế hoạch cung cấp than, khí và vận hành hồ chứa, bảo đảm nguồn cung đầu vào cho nhiên liệu và các điều kiện cung ứng điện cho năm 2025.

Trong thời gian từ 15/11 - 15/12, các tập đoàn, tổng công ty về năng lượng và các bên có liên quan dựa vào kế hoạch và biểu đồ của Bộ công bố để khẩn trương xây dựng Kế hoạch chi tiết và ký kết hợp đồng trách nhiệm với các đơn vị có liên quan để có cơ sở triển khai thực hiện.

"Sau ngày 15/12, các cơ quan chức năng thuộc Bộ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc ký kết hợp đồng và chuẩn bị các điều kiện để bảo đảm thực hiện Kế hoạch cung ứng điện năm 2025, kịp thời báo cáo, tham mưu với lãnh đạo Bộ", Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên yêu cầu.

Lãnh đạo Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị tuyệt đối bảo đảm cung ứng điện của năm 2025, không để xảy ra tình trạng mất cân đối cung - cầu điện trong mọi tình huống, tối ưu chi phí mua điện của toàn hệ thống và bảo đảm hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Dựa vào Kế hoạch cung ứng điện năm 2025, các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch, biểu đồ cung ứng than, khí và vận hành liên hồ chứa bảo đảm việc sản xuất điện, đáp ứng đầy đủ, liên tục nhu cầu điện năng theo 3 kịch bản.