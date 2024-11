Nhiệt điện Nghi Sơn: Đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung ứng điện cuối năm và năm 2025

Theo báo cáo 9 tháng đầu năm 2024, Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn đã vận hành sản xuất điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với sản lượng điện 9 tháng đạt 2.660,98 triệu kWh.

Đảm bảo vận hành hệ thống điện ổn định

Báo cáo 9 tháng của Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2024, Công ty đã sản xuất được 2.660,98 triệu kWh, đạt 91,61% (2.904,8 triệu kWh) kế hoạch 9 tháng và đạt 68,76% (3.869,87 triệu kWh) kế hoạch năm Bộ Công Thương giao; đạt 84,85% (3.136 triệu kWh) kế hoạch 9 tháng và đạt 64,48% (4.127 triệu kWh) kế hoạch năm của Tổng Công ty; đạt 105,77% phương thức 09 tháng của Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) (2.515,7 triệu kWh). Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 9 tháng đầu năm đạt kế hoạch EVN/EVNGENCO1 giao.

Trong giai đoạn thi đua từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024, hai tổ máy Nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 1 vận hành ổn định, không xảy ra sự cố, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống. Sản lượng điện sản xuất trong giai đoạn mùa khô 2023 - 2024 đạt hơn 3 tỷ kWh.

Với công tác thị trường điện, tổng doanh thu ước đạt 4.331,63 tỷ đồng. Cụ thể, về vận hành hệ thống điện và thị trường điện, sẽ tiếp tục chỉ đạo lập phương thức, điều hành hệ thống điện và thị trường điện tối ưu; xây dựng các kịch bản cung ứng điện, thường xuyên đánh giá độ khả dụng của các nhà máy điện và theo dõi, cập nhật, các yếu tố về sản xuất điện, nhu cầu phụ tải để chủ động lập, điều chỉnh kế hoạch vận hành hệ thống điện với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện trong mọi tình huống.

Công ty vẫn đang duy trì trạng thái tốt, không có tổ máy bất khả dụng do thiếu than. Công tác cung cấp than cho sản xuất được đảm bảo; Các tổ máy luôn đáp ứng nhu cầu phụ tải. Công ty cũng làm việc với các đơn vị cung cấp về kế hoạch cấp hàng để tồn kho than của Nhà máy trên mức tối thiểu theo quy định của EVN, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm mùa khô (từ tháng 3 đến tháng 6/2024), tồn kho trên 105 nghìn tấn, đồng thời tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng than đầu vào giảm thiểu sự cố do chất lượng than gây ra.

Bên cạnh đó, Công ty thực hiện nghiêm công tác quản lý kỹ thuật, kiểm tra, rà soát các quy trình, quy định trong công tác vận hành và sửa chữa bảo dưỡng nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công tác sửa chữa bảo dưỡng, khắc phục sự cố.

Trong 9 tháng đầu năm, Công ty đã thực hiện đúng các quy định của pháp luật về công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi trường. Công ty không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố mất an toàn, sự cố cháy nổ và sự cố môi trường. Đối với các công tác khác như công tác quản trị, an toàn và môi trường, an sinh xã hội… luôn được đơn vị chú trọng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đặc biệt, Công ty là đơn vị đứng đầu trong phong trào thi đua giảm sự cố, đảm bảo sẵn sàng phát điện các Nhà máy nhiệt điện than mùa khô 2023-2024 do EVN tổ chức, được nhận Bằng khen của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Đồng bộ các giải pháp đảm bảo cấp điện quý IV/2024 và cả năm 2025

Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện ổn định, tin cậy các NMNĐ than năm 2024-2025, Công ty đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch nhằm đảm bảo cung ứng điện ổn định, vận hành tin cậy trong quý IV năm 2024 và cả năm 2025.

Công ty đã triển khai cụ thể một số nội dung như: Bám sát Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia (NSMO) liên tục theo dõi sát sao tình hình phụ tải để kịp thời cập nhật, điều chỉnh phương thức vận hành bảo đảm vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy; Tăng cường công tác đẩy mạnh kiểm tra, giám sát về quản lý, vận hành hệ thống điện an toàn, chuẩn bị đủ vật tư thiết bị dự phòng; Chủ động phát hiện, khắc phục, ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ tin cậy và giảm tổn thất điện năng.

Bên cạnh đó, Công ty tăng cường giám sát và tuân thủ kỷ luật vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan; Phối hợp với đơn vị điều độ cập nhật nhu cầu huy động các tháng cuối năm, để điều chỉnh kế hoạch cung cấp nhiên liệu kịp thời, chuẩn bị các phương án dự phòng nhiên liệu cho sản xuất điện, tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm độ khả dụng và tin cậy của các tổ máy; Tổ chức tuyên truyền sâu rộng đến tất cả cán bộ, công nhân viên về các giải pháp sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội. Thực hiện các biện pháp tuyên truyền có hiệu quả đối với từng vị trí sử dụng điện, như: Văn phòng làm việc, khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, các hộ gia đình, hệ thống chiếu sáng công cộng,…

Công ty Nhiệt điện Nghi Sơn xác định chủ động và nỗ lực thực hiện, đảm bảo độ khả dụng sẵn sàng, độ tin cậy của các nhà máy, không để xảy ra sự cố trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2025, chuẩn bị đủ nhiên liệu cho phát điện theo nhu cầu huy động của hệ thống là nhiệm vụ rất quan trọng, có tính quyết định đến đảm bảo cung cấp đủ điện.

Để bảo đảm cung ứng điện 3 tháng cuối năm 2024 cũng như năm 2025, Giám đốc Công ty chỉ đạo tất cả các bộ phận chủ động, triển khai thực hiện đồng bộ có hiệu quả các giải pháp trong công tác đảm bảo cung ứng điện.