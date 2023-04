Khởi tranh Giải bóng đá 7 người tuổi trẻ công an Thủ đô

TPO - Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an Thủ đô 2023 chính thức được khởi tranh từ giữa tháng 4/2023 với 12 đội và khoảng 180 cầu thủ thuộc các đơn vị Công an TP Hà Nội.

Ngày 7/4, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an thành phố Hà Nội tổ chức lễ ra mắt và bốc thăm chia bảng Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an Thủ đô 2023. Đây cũng là giải bóng đá có quy mô lần đầu tiên của Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội tổ chức. Tới dự buổi lễ có đại diện đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội, các nhà tài trợ, đồng hành cùng giải đấu.

Giải đấu được tổ chức nhằm đẩy mạnh phong trào bóng đá trong Công an thành phố Hà Nội, tiếp tục nâng cao hiệu quả Chương trình rèn luyện đoàn viên và Chương trình “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”; hướng tới chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 67 năm Ngày thành lập Đội Bóng đá Công an Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cho biết, năm 2023 lần đầu tiên giải đấu được tổ chức với sự tham gia của 12 đội bóng mạnh nhất đã lọt qua vòng loại 65 đội trong tháng 3 vừa qua.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng mong muốn, thông qua giải đấu sẽ đẩy mạnh hơn nữa phong trào bóng đá của Công an thành phố, góp phần tích cực nâng cao hiệu quả trong rèn luyện đoàn viên, chương trình đồng hành cùng thanh niên trong rèn luyện, phát triển nâng cao kỹ năng trong cuộc sống.

Giải đấu cũng tạo môi trường sinh hoạt đa dạng, rộng khắp, hấp dẫn để đoàn viên thanh niên có điều kiện tiếp cận, chia sẻ trao đổi, học hỏi kinh nghiệm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần đẩy mạnh hiệu quả hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên gắn với nâng cao nhận thức niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của bóng đá Công an Hà Nội.

Giải bóng đá 7 người Tuổi trẻ Công an Thủ đô 2023, được chia làm 4 bảng đấu với sự tham gia của 12 đội bóng diễn ra từ 14-28/4, tại sân vận động trung tâm văn hóa thể thao và thông tin quận Hoàng Mai.

Trong khuôn khổ vòng Chung kết giải đấu, Ban tổ chức đấu giá chiếc áo của FC Tuổi trẻ Công an Thủ đô có chữ ký của toàn bộ cầu thủ đội tuyển quốc gia Việt Nam trên trang Fanpage Tuổi trẻ Công an Thủ đô. Đây là hoạt động bên lề đầy ý nghĩa, truyền đi năng lượng tích cực tới cộng đồng trong chương trình thiện nguyện kêu gọi ủng hộ các bệnh nhi khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.