Khởi tố Phó giám đốc Sở Công thương Lai Châu về tội nhận hối lộ

TPO - Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu ra quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Phó giám đốc Sở Công thương về hành vi nhận hối lộ.