Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán khoá giả trị giá hàng trăm triệu đồng

TPO - Ngày 19/1, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Chương Mỹ (TP Hà Nội) đã quyết định khởi tố vụ án đối với 4 đối tượng về tội "Buôn bán hàng giả." Nhóm này đã buôn bán các loại khóa giả thương hiệu, với giá trị hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Chương Mỹ đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Minh Thắm (SN 1995), Phí Ngọc Bảo (SN 1993), và Nguyễn Thị Oanh (SN 1991), đều trú tại Thạch Thất và Nguyễn Xuân Tuấn (SN: 1990), trú tại Chương Mỹ, Hà Nội, về tội "Buôn bán hàng giả" theo quy định tại Điều 192, Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi và bổ sung năm 2017. Sự việc xảy ra tại Thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Trước đó, ngày 25/12/2023, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Công an xã Đông Sơn để thực hiện nhiệm vụ tại khu vực thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, huyện Chương Mỹ. Tổ công tác đã phát hiện và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân Tuấn đang tập kết 18 thùng cát tông chứa hàng hóa trên chiếc xe ba bánh tự chế. Bên trong mỗi thùng cát tông đó có 12 bộ khóa cửa mang nhãn hiệu "Huy Hoàng”.

Tổ công tác đã yêu cầu Tuấn xuất trình hóa đơn và chứng từ chứng minh nguồn gốc, số lượng hàng hóa, nhưng Tuấn không thể xuất trình được. Do đó, tổ công tác yêu cầu Tuấn đưa số hàng hóa về trụ sở Công an xã Đông Sơn để tiếp tục điều tra.

Trong quá trình làm việc, Tuấn đã khai nhận, số hàng hóa trên đang được vận chuyển từ Cửa hàng Tuấn Phát, thuộc thôn Quyết Thượng, xã Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội. Đây là các sản phẩm khóa giả mang thương hiệu của Công ty khóa Huy Hoàng, được đóng gói trong 18 thùng cát tông (mỗi thùng chứa 12 bộ khóa cửa) để giao cho khách hàng đặt mua.

Bên cạnh đó, Tuấn đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan điều tra thêm 7 thùng cát tông bên ngoài in ký hiệu TNSS5810 (mỗi thùng có 12 bộ khóa Huy Hoàng); 11 bộ khóa mang nhãn hiệu “Huy Hoàng” bên ngoài in ký hiệu TNEX5810-X; 9 bộ khóa mang nhãn hiệu “Huy Hoàng” bên ngoài in ký hiệu TNSS8510; 2 bộ khóa bên ngoài in ký hiệu TNSS5810-X.

Hiện vụ án vẫn đang được cơ quan điều tra tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.