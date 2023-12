Khởi tố nhóm đối tượng buôn bán hàng nghìn quả pháo nổ

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) vừa khám phá vụ mua bán hàng nghìn quả pháo nổ; đồng thời khởi tố bị can 3 đối tượng liên quan.

Chiều 27/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Thuận (SN 1994, trú tại xã Vĩnh Điều, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang), Phạm Hữu Lợi (SN năm 2000, trú tại phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP. Cần Thơ) và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Thị Hà (SN 1999, vợ bị can Thuận) để tiếp tục điều tra về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là pháo nổ.

Trước đó, khoảng 14 giờ 20 phút ngày 22/12/2023, tại khu vực khóm Thới An 1, phường Mỹ Thạnh, TP. Long Xuyên (An Giang), Tổ công tác của Công an TP. Long Xuyên bắt quả tang Lợi điều khiển xe môtô chở một thùng xốp bên trong có chứa hơn 2.390 quả pháo hình trái bóng (trọng lượng 9,7kg).

Quá trình điều tra xác định, số pháo trên Lợi mua của vợ chồng Thuận về bán lại kiếm lời. Đến chiều 24/12/2023, Thuận điều khiển xe mô tô chở 2 ba lô bên trong có chứa hơn 3.300 quả pháo hình trái bóng đến khu vực khóm Bình Khánh 3, phường Bình Khánh,TP. Long Xuyên để bán lại cho người khác; tuy nhiên, Thuận chưa kịp giao pháo thì bị Tổ công tác của Công an phố Long Xuyên bắt giữ cùng tang vật.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thuận, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện, thu giữ 950 quả pháo hình trái bóng; tổng trọng lượng số pháo tạm giữ của Thuận là 13 kg.