Khởi tố, bắt tạm giam 'người chồng' làm bé gái 14 tuổi mang thai

TPO - Chiều 13/9, nguồn tin của phóng viên cho hay, cơ quan chức năng thị xã Long Mỹ (Hậu Giang) đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam “thủ phạm” khiến bé gái 14 tuổi mang thai.

Cụ thể, Viện KSND thị xã Long Mỹ đã có quyết định phê chuẩn khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối với Vũ Văn An (SN 1990, trú khu vực Bình An, phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ đã tạm giữ hình sự Vũ Văn An. Anh được xác định đã nhiều lần quan hệ tình dục với bé L.N.G. (SN 2008, thường trú phường Thuận An, thị xã Long Mỹ), dẫn đến bé G. có thai.

Theo kết quả xác minh, khoảng tháng 2/2022, L.N.G. cùng mẹ đến nhà cậu ruột của Vũ Văn An chơi. Tại đây, G. và An quen biết, nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ với nhau.

Khoảng 1 tháng sau, gia đình hai bên biết sự việc nên có tổ chức “bữa cơm ra mắt” cho An và G. chung sống với nhau. Sau đó, trong quá trình sống chung, mặc dù biết rõ G. sinh năm 2008 (14 tuổi) nhưng An vẫn thực hiện hành vi quan hệ tình dục với G. nhiều lần.

Đến tháng 3/2023, G. mang thai. Đầu tháng 6/2023, G. bỏ đi đến thành phố Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long), được một người dân thương tình cho ở nhờ. Thông tin G. mang thai 8 tháng được người dân phát hiện và đăng tải trên mạng xã hội facebook.

Cơ quan chức năng đang thu thập tài liệu, chứng cứ để xem xét, xử lý nghiêm minh đối với những người có liên quan đến hành vi “tổ chức tảo hôn” cho An và G. theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).