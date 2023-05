Khởi tố 2 đối tượng phá nhà dân để đe dọa đòi tiền

TPO - Dù không liên quan trong giao dịch mua bán nhà, nhưng Linh và Hoành đã đến đe dọa, đập phá tài sản của người khác. Hai đối tượng bị khởi tố về tội 'Cưỡng đoạt tài sản'.

Ngày 13/5, Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Linh (SN 1988, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh) và Ngô Văn Hoành (SN 1988, trú tại xã Long Xá, huyện Hưng Nguyên) về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, cơ quan Công an nhận được đơn trình báo của chị Trần Thị H. (SN 1981, trú tại xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương) về việc chị và bố ruột là ông Trần Văn N. (SN 1954) liên tục bị 2 người đàn ông lạ mặt đe dọa. Các đối tượng yêu cầu bố con chị phải đưa số tiền 150 triệu đồng, nếu không sẽ tháo dỡ ngôi nhà gỗ 3 gian của ông N. Xác định đây là vụ việc có tính chất phức tạp, Công an huyện Thanh Chương xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ.

Sau quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an đã triệu tập Ngô Văn Hoành đến trụ sở làm việc, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Linh.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hoành và Linh từng có nhiều tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Bước đầu, Công an huyện Thanh Chương đã làm rõ, tháng 7/2020, chị H. và ông N. cùng với anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1998, trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc) tiến hành giao dịch “Hợp đồng mua bán nhà gỗ 3 gian”, giá thỏa thuận ngôi nhà gỗ số tiền 200 triệu đồng. Đến tháng 3/2023, anh Nguyễn Văn Hiếu ủy quyền cho Lê Văn Linh, Ngô Văn Hoành tiếp tục thực hiện giao dịch với chủ nhà.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3/2023 đến nay, Linh cùng Hoành đã liên tục đến nhà ông N. và chị H. thực hiện hành vi đe dọa, cưỡng ép nạn nhân đưa 150 triệu đồng, nếu không sẽ tháo dỡ ngôi nhà gỗ.

Khoảng 8h ngày 17/4, Hoành và Linh đến nhà ông N. để đe dọa, đòi tiền. Khi ông N. không có tiền, 2 đối tượng đã dỡ 8 cánh cửa chính, 8 cánh cửa sổ ngôi nhà gỗ rồi đưa lên xe bán tải chở về. Sau đó, 2 đối tượng gọi điện với chị H. yêu cầu đưa tiền cho chúng, nếu không sẽ không lấy cửa về.

Đến trưa ngày 21/4, hai đối tượng tiếp tục đến nhà ông N. rồi dùng búa đinh đập dải bờ bằng xi măng của căn nhà gỗ, bê tivi của ông N. ra khỏi nhà gỗ. Khi chị H. và ông N. cố gắng ngăn cản thì 2 đối tượng yêu cầu buộc chị H. đưa số tiền 150 triệu đồng thì mới dừng hành vi đập phá nhà gỗ.

Hiện, chuyên án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.