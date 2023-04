Khởi động Solve for Tomorrow 2023 với giải thưởng lên tới 8 tỷ đồng

Solve for Tomorrow chính thức quay trở lại cùng mức tổng giải thưởng lên đến 8 tỷ đồng so với năm 2022. Hai trường có đội thi đạt giải nhất sẽ được Samsung tài trợ 1 phòng học chức năng - STEM Lab trị giá hơn 1 tỷ VNĐ.

Ngày 12/4/2023, tại Hà Nội, Cty Điện tử Samsung chính thức khởi động mùa thứ 5 cuộc thi Solve for Tomorrow cùng thông điệp “Khẳng định sức trẻ, kiến tạo tương lai”. Dự lễ phát động có sự tham dự của bà Ngô Thị Minh, Thứ trưởng bộ Giáo dục - Đào tạo; ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cùng hơn 700 học sinh của Hà Nội.

Với mục đích tạo ra sân chơi công nghệ chuyên nghiệp và tầm cỡ, giúp các em học sinh THCS và THPT được tiếp cận các kiến thức giáo dục STEM một cách chuyên nghiệp, Samsung đã quyết định nâng tổng giá trị giải thưởng lên 8 tỷ đồng và mở rộng quy mô cuộc thi lên gấp 2 lần, đặt mục tiêu thu hút khoảng 150.000 em học sinh tham dự.

Cuộc thi năm nay sẽ được triển khai từ ngày 12/04/2023 đến hết ngày 11/11/2023 và được chia ra làm hai bảng: bảng A dành cho học sinh THCS, và bảng B dành cho học sinh THPT. Các em học sinh tham gia sẽ ứng dụng các kiến thức về khoa học kỹ thuật nhằm tìm ra giải pháp cho các vấn đề xã hội liên quan đến bốn lĩnh vực: Xã hội, Môi trường, Giáo dục, Y tế và Sức khỏe. Có thể nói, năm thứ 5 này là dấu mốc quan trọng của Solve for Tomorrow, đánh dấu một trang sử mới trên hành trình tiếp lửa thổi bừng đam mê cho những tài năng công nghệ trẻ. Chính vì vậy, Solve for Tomorrow đã và đang tạo được nhận được sự tin yêu của toàn xã hội. Năm nay cuộc thi đã vinh dự nhận được sự ủng hộ từ Bộ Giáo dục & Đào tạo, Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch thông qua sự có mặt của các đại biểu quan trọng tại sự kiện.

Trên thế giới, Solve for Tomorrow được chính thức khởi xướng bởi Samsung kể từ năm 2010. Theo đuổi những mục tiêu và tầm nhìn thiết thực về giáo dục, chương trình nhanh chóng được cộng đồng đón nhận và nhân rộng quy mô qua từng năm, tính đến nay đã thu hút gần 2 triệu học sinh tham gia tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Không chỉ là sân chơi sáng tạo công nghệ đơn thuần, sức hút khó cưỡng của Solve for Tomorrow còn đến từ tầm nhìn trách nhiệm xã hội mà Samsung luôn theo đuổi - “Together for Tomorrow! Enabling People” (Cùng nhau vì ngày mai! Trao quyền cho mọi người). Sở hữu những kiến thức công nghệ tiên phong, Samsung luôn nỗ lực không ngừng nghỉ để xây dựng và phát triển sân chơi Solve for Tomorrow trở thành nơi ươm mầm những tài năng trẻ và cùng nhau chung tay mang đến một tương lai tốt đẹp hơn.

“Tham gia STEM giúp thế hệ trẻ tiếp cận những tiến bộ mới nhất của khoa học công nghệ, từ đó đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước. Samsung cam kết sẽ luôn hỗ trợ và đồng hành cùng các bạn trẻ trong quá trình lĩnh hội kiến thức STEM, phát triển năng lực sáng tạo và giải quyết vấn đề trên mọi mặt đời sống”, ông Choi Joo Ho – Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam chia sẻ.

Tại Việt Nam, trải qua 4 mùa thi, cuộc thi đã gây được tiếng vang lớn khi thu hút hàng chục ngàn học sinh đam mê công nghệ. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong năm 2022, Solve for Tomorrow đã đón nhận 76.000 học sinh và giáo viên đăng ký, nhận về 1.160 bài dự thi.