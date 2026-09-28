Khi những hương vị quen thuộc trở thành trải nghiệm đáng nhớ cùng Bia Saigon Special

Điều gì khiến một bữa ăn trở thành một trải nghiệm đáng nhớ? Không chỉ nằm ở món ăn ngon, mà còn ở những câu chuyện được chia sẻ, những cuộc trò chuyện được kết nối và những khoảnh khắc mọi người cùng nâng ly bên nhau. Với Bia Saigon Special, những điều quen thuộc ấy có thể trở nên "Extra Special" thông qua những trải nghiệm được thiết kế để tôn vinh sự kết nối và khám phá.

Một khởi đầu khác cho những hương vị quen thuộc

Cuối tháng 8 vừa qua, thương hiệu Bia Saigon Special đã mang sự kiện “Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special” đến với BỜM Kitchen and Wine Bar tại TP.HCM. Tại đây, các khách mời được trải nghiệm một hành trình thưởng thức ẩm thực trọn vẹn, để lại nhiều ấn tượng trong lòng thực khách.

Hành trình “Extra Special” bắt đầu ngay từ trước khi khách mời ngồi vào bàn. Sau chuyến dạo phố trên chiếc Jeep mui trần, các khách mời dừng chân tại Bờm Kitchen and Wine Bar, cùng bước vào không gian riêng của bữa tiệc. Bờm cũng là nhà hàng từng vinh dự nhận giải thưởng MICHELIN Guide năm 2024 và là một điểm đến yêu thích với nhiều thực khách yêu ẩm thực Việt Nam hiện đại.

Không gian tại Bờm Kitchen and Wine Bar, nơi đón tiếp các khách mời của trải nghiệm (Ảnh: Bia Saigon)

Tại bàn tiệc, những chiếc ly Bia Saigon Special được khắc tên riêng không chỉ tạo bất ngờ cho khách mời, mà còn mang đến cảm giác được trân trọng và ghi nhận. Chính những chi tiết nhỏ mang tính cá nhân hóa như vậy góp phần biến một buổi gặp gỡ thông thường thành một khoảnh khắc đáng nhớ.Điểm chạm cảm xúc đầu tiên được nối tiếp bằng những bất ngờ đặc biệt khi khách mời được giới thiệu thực đơn của ngày hôm ấy. Những món ăn vốn dĩ rất thân thuộc với người Việt như chả cá Lã Vọng, gỏi cuốn hay bò né xuất hiện trên thực đơn với các nguyên liệu mới được thêm thắt, trong đó có Bia Saigon Special, khiến khách mời không khỏi háo hức, mong chờ nếm thử. Chị Hoàng Thị Như Nguyệt (34 tuổi, TP.HCM) chia sẻ: “Trước khi đến đây, mình đã thấy không khí rất vui nhưng cũng chưa kỳ vọng nhiều vào món ăn. Đến khi xem menu, mình khá bất ngờ vì có nhiều món trải dài từ Bắc vào Nam, lại được kết hợp cùng Bia Saigon Special, loại bia mình rất thích uống”

Các khách mời thích thú với những chiếc ly Bia Saigon Special mang tên riêng của từng vị khách tham gia (Ảnh: Bia Saigon)

Theo chân đầu bếp khám phá câu chuyện phía sau từng món ăn

Bếp trưởng Thạnh Nguyễn của BỜM Kitchen & Wine Bar lựa chọn cách tiếp cận mới nhằm thổi hồn vào những món ăn truyền thống trong đời sống người Việt, đem đến những trải nghiệm khác biệt khi thưởng thức cùng Bia Saigon Special. Anh chia sẻ, “Tôi nghĩ việc “pairing” bia với các món ăn truyền thống Việt Nam là điều chúng ta có thể giới thiệu đến bạn bè trên thế giới. Theo tôi, đây cũng là một trong những thế mạnh của Việt Nam. Chúng ta có những dòng bia rất ngon. Nếu ở châu Âu hay một số quốc gia khác, người ta thường nói đến việc kết hợp món ăn với rượu vang, thì với ẩm thực Việt Nam, chúng ta cũng có thể tạo nên những trải nghiệm kết hợp rất thú vị với bia.”

Bếp trưởng Thạnh Nguyễn của BỜM Kitchen & Wine Bar chia sẻ tại sự kiện (Ảnh: Bia Saigon)

Anh Thạnh cho biết thêm, qua nhiều lần thử nghiệm, anh nhận thấy khi cô đặc Bia Saigon Special, hương thơm của hoa bia Yakima trở nên rõ nét hơn và tạo hậu vị ấn tượng. Từ đó, anh thử sử dụng bia để chế biến cùng các món trong thực đơn.

“Khi thiết kế thực đơn, tôi cân nhắc dựa trên những món ăn quen thuộc, đặc biệt là các món ăn đường phố Việt Nam, sau đó làm mới các hương vị quen thuộc bằng những kỹ thuật chế biến đương đại để mang đến trải nghiệm mới mẻ hơn cho thực khách khi thưởng thức cùng Bia Saigon Special.”, anh Thạnh nhấn mạnh.

Món chả cá Lã Vọng được trình bày sáng tạo, ăn kèm với đồ uống Bia Saigon Special (Ảnh: Bia Saigon)

Góp mặt tại sự kiện, ca sỹ Tăng Phúc không chỉ khuấy động không khí bữa tối, nâng ly cùng khách mời từng bàn ăn, mà còn trực tiếp vào bếp, cùng bếp trưởng chế biến món gỏi cuốn đặc biệt sử dụng nước xốt ăn kèm đặc biệt kết hợp với vị Bia Saigon Special. Cách tiếp cận mới mẻ này không chỉ tạo thêm một lớp hương vị mới, mà còn giữ được sự tươi mát vốn có của các thành phần bên trong món ăn. Ca sỹ Tăng Phúc chia sẻ: “Phúc cảm ơn Bia Saigon Special đã giới thiệu cho Phúc rất nhiều món ăn ngon, nhiều đầu bếp giỏi tại Việt Nam. Giờ đối với mình, Bia Saigon Special không chỉ là một thức uống đi kèm mà còn giúp nâng tầm trải nghiệm ẩm thực mỗi bữa ăn.”

Chia sẻ này cũng phản ánh cách Bia Saigon Special đang đồng hành cùng người tiêu dùng không chỉ trong những bữa tiệc lớn, mà cả trong những dịp gặp gỡ thường ngày, nơi mỗi lần nâng ly đều có thể trở thành một khoảnh khắc đáng nhớ.

Các khách mời có mặt tại sự kiện cùng nâng ly, chia sẻ khoảnh khắc đáng nhớ cùng Bia Saigon Special (Ảnh: Bia Saigon)

Từ một chiếc ly được cá nhân hóa, những món ăn quen thuộc được làm mới đến những cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên quanh bàn tiệc, hành trình "Trải Nghiệm Độc Bản, Thưởng Vị Extra Special" cho thấy giá trị của những khoảnh khắc được sẻ chia. Thông qua việc đồng hành cùng ẩm thực, kết nối con người và tạo nên những trải nghiệm khác biệt, Bia Saigon Special tiếp tục khẳng định vai trò như người bạn đồng hành cho những dịp đặc biệt, giúp mỗi cuộc gặp gỡ trở nên đáng nhớ theo cách rất riêng.