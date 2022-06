Khỉ đột nhập khu dân cư ở Quảng Trị trộm trứng, dọa trẻ em

TPO - Cá thể khỉ quý hiếm nặng khoảng 10-13kg xuất hiện ở thôn An Bình, xã Thanh An, huyện Cam Lộ (Quảng Trị), gây bất an cho người dân.

Ngày 12/6, bà Lê Thị Lương - Phó Chủ tịch UBND xã Thanh An cho hay, ở địa bàn thôn An Bình xuất hiện một cá thể khỉ đực, nặng khoảng 10-13kg. Cá thể khỉ này thường xuyên phá hoại tài sản của người dân trong thôn như cắn phá các loại quả trong vườn, lấy trứng gà, vịt, dọa trẻ em… Xác minh ban đầu của UBND xã Thanh An và Hạt Kiểm lâm Cam Lộ cho thấy, đây là loại thú quý, hiếm thuộc nhóm IIB, phụ lục II CITES. Để bảo vệ sức khỏe và tài sản của người dân, đồng thời bảo vệ được động vật hoang dã quý, hiếm, UBND xã Thanh An đã thông báo cho nhân dân áp dụng các biện pháp xua đuổi, hạn chế gây tổn thương đến cá thể khỉ này, song tình trạng phá hoại vẫn tiếp tục xảy ra, gây hoang mang cho người dân. Hiện UBND xã Thanh An đã báo cáo UBND huyện và ngành chức năng xem xét để có phương án bẫy bắt cá thể khỉ nói trên. Hữu Thành