Khẩn cấp khuyến nghị an toàn với máy bay Boeing 737

TPO - Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ (NTSB) đã ban hành khuyến nghị an toàn khẩn cấp do nguy cơ hệ thống bánh lái bị kẹt ở một số dòng máy bay Boeing 737.

Cụ thể, NTSB khuyến nghị hãng chế tạo máy bay Boeing phải thông báo cho các phi hành đoàn biết hệ thống bánh lái có khả năng bị kẹt do hơi ẩm tích tụ trong bộ truyền động. Cục Hàng không Liên bang (FAA) cần xác định liệu có nên tháo những bộ truyền động có ổ trục lắp ráp chưa chính xác ra khỏi máy bay và ngừng sử dụng những máy bay này cho đến khi có bộ phận thay thế hay không. NTSB cũng khuyến nghị FAA nên thông báo cho các cơ quan hàng không quốc tế nếu quyết định cần loại bỏ bộ truyền động nói trên. FAA cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình và sẽ triệu tập cuộc họp hội đồng đánh giá biện pháp khắc phục dựa trên những khuyến nghị của NTSB và xác định các bước đi tiếp theo. Đại diện nhà chế tạo máy bay Boeing cũng tuyên bố sẽ xem xét khuyến nghị của NTSB và đảm bảo cung cấp hướng dẫn phù hợp cho phi hành đoàn. Khuyến nghị được đưa ra sau một cuộc điều tra kéo dài 8 tháng của NTSB về sự cố kẹt bánh lái trên một chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 do United Airlines khai thác khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Newark Liberty vào tháng 2 vừa qua. May mắn, toàn bộ 161 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay này đều an toàn sau sự cố. Theo Reuters, cuộc điều tra của NTSB đã phát hiện ra vấn đề nằm ở bộ truyền động bánh lái. Bộ truyền động có thể bị kẹt khi độ ẩm tích tụ bên trong, bộ truyền động cũng có thể bị đóng băng khi máy bay ở độ cao và nhiệt độ thấp. Trong quá trình điều tra, nhà sản xuất bộ truyền động Collins Aerospace xác nhận rằng một ổ trục đã được lắp ráp không đúng cách trong quá trình sản xuất, khiến hơi ẩm xâm nhập vào bộ phận. Lỗi này ảnh hưởng đến hơn 353 bộ truyền động được giao cho Boeing kể từ tháng 2/2017.