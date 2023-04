Khám xét 5 địa điểm liên quan vụ khai thác trái phép hơn 300.000 m3 khoáng sản

TPO - Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Đông Nam (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) đã khai thác vượt trữ lượng cho phép hơn 300 nghìn m3 khoáng sản (đất).

Chiều 14/4, Cơ quan CSĐT Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa đồng loạt khám xét 5 địa điểm liên quan tới vụ khai thác khoáng sản trái phép tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An.

Trước đó, vào khoảng 8h30p, ngày 7/4, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác đất tại khu vực điểm mỏ núi Dứa (thuộc xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc) của Công ty TNHH Đông Nam.

Tại hiện trường, phát hiện 4 phương tiện (gồm 2 máy đào bánh xích và 2 xe ô tô tải) đang có dấu hiệu hoạt động khai thác, vận chuyển khoáng sản đất ngoài phạm vi ranh giới được cấp phép.

Đoàn kiểm tra đã yêu cầu dừng toàn bộ hoạt động và tiến hành lập biên bản, hồ sơ ban đầu và tạm giữ 4 phương tiện theo quy định.

Theo Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp phép cho Công ty TNHH Đông Nam, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Đông Nam đã khai thác vượt trữ lượng cho phép hơn 300 nghìn m3 khoáng sản (đất).

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.