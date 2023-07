Khai Sơn City đón đầu xu thế “chuộng” chung cư hạng sang của người Việt

Người dân hiện nay ngày càng chuộng những không gian sống nhiều tiện ích và khoảng xanh hơn. Những dự án chung cư cao cấp có không gian sống trong lành, hạ tầng kết nối tốt như Khai Sơn City được nhiều khách hàng để mắt tới.

Xu hướng sống trong những chung cư hiện đại

Khoảng 10 năm trở lại đây, việc chọn căn hộ chung cư trở thành xu hướng khi người mua nhà dành sự quan tâm đặc biệt cho môi trường sống, cảnh quan, an ninh, tính gắn kết cộng đồng và những tiện ích tạo điều kiện phát triển cho con trẻ. Đây là xu hướng tất yếu của những quốc gia tiên tiến trên thế giới, chọn phát triển theo chiều thẳng đứng thay vì chiều ngang, tạo điều kiện phát triển cho hành lang giao thông khu vực được thuận tiện, gia tăng những diện tích tiện ích, cây xanh… Tại những quốc gia phát triển, tỉ lệ căn hộ chung cư chiếm tỷ lệ cao hơn rất nhiều số với tỉ lệ nhà lẻ. Năm 2021, ở Hàn Quốc, nhà riêng lẻ chiếm 20,6% và nhà dạng căn hộ chiếm 79,4%. Trong đó, căn hộ cao tầng chiếm 63,5%.

Ở Việt Nam, tâm lý cần phải có “tấc đất cắm dùi” đã hình thành và phát triển trong tâm thức người dân từ xưa, điều này kích thích khao khát cần phải sở hữu được những nhà lẻ (nhà mặt đất). Điều này vô hình chung tạo nên một cấu trúc đô thị với những nhà phố san sát nhau trong những con ngõ, hẻm nhỏ. Trong khi đó, diện tích cho giao thông và không gian xanh còn rất hạn chế tại những thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều khảo sát về nhu cầu nhà ở người dân chỉ ra, người dân đặc biệt lo lắng về vấn đề an ninh, tiện ích tại nơi ở của mình. Anh Hoàng An (Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ lý do chuyển sang ở chung cư: “Gia đình tôi quyết định chuyển sang căn hộ chung cư vì trước đây ngôi nhà cũ ở trong một con ngõ rất nhỏ, bí bách. Tôi lo lắng về vấn đề an ninh ở đây và tiện ích cho trẻ con. Có lần, một chiếc taxi vào đón người dân trong ngõ do có chuyện gấp cũng phải dừng lại vì đường quá nhỏ”.

Theo thống kê của Hội môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), quý I/2023 nguồn cung bất động sản nhà ở đạt khoảng hơn 25.000 sản phẩm. Trong đó, hơn 72% lượng giao dịch nhà ở quý I là căn hộ chung cư, bởi đáp ứng được nhiều nhu cầu về nhà ở của người dân. Có thể thấy xu hướng chọn ở chung cư tại Việt Nam cũng đang dần tăng cao.

Khai Sơn City – Lựa chọn an cư của những cư dân hiện đại

Đóng góp vào 72% lượng giao dịch chung cư quý I, Khai Sơn City là dự án căn hộ cao cấp nổi bật, thu hút được lượng lớn khách hàng quan tâm thời gian qua, thỏa mãn nhu cầu an cư lạc nghiệp lành mạnh, bền vững của người dân. Khai Sơn City tọa lạc tại trung tâm quận Long Biên, trên trục đường 40m đã thông xe, kết nối với đê Ngọc Thụy, hướng đi Quốc Lộ Quốc lộ 5, nối từ nút giao cao tốc Hà Nội - Hải Phòng qua cầu Vĩnh Tuy, cầu Chương Dương đến cầu Đông Trù. Từ dự án di chuyển vào khu vực phố Cổ chỉ mất khoảng 10 phút.

Điểm nhấn của khu đô thị Khai Sơn City nằm ở quy hoạch bài bản với những phần không gian mục đích riêng biệt. Trong khu đô thị, Khai Sơn City sở hữu hơn 20 ha cho không gian tiện ích như: Bệnh viện, trường học, công viên nội khu, khách sạn, khu phố shophouse, đường giao thông… Phần còn lại là diện tích cho khu nhà ở. Như vậy, theo tính toán sơ bộ, diện tích khu cao tầng và biệt thự chỉ chiếm khoảng 20% diện tích của cả khu đô thị, mật độ khá thấp. Bên cạnh đó, dự án nằm sát công viên hồ điều hòa 22 ha, với nhiều khoảng không gian xanh và mặt nước, cung cấp những luồng khí trong lành cho người dân. Với số lượng cư dân của cả khu đô thị là hơn 7000 người, theo ước tính, tỉ lệ diện tích tiện ích mỗi người khoảng hơn 60m2/người, trong đó có khoảng 28m2/người là diện tích cây xanh mặt nước. Trên thực tế, tỷ lệ cây xanh trên mỗi người dân tại các đô thị của Việt Nam ở mức thấp, chỉ từ 2-3 m2/người, trong khi chỉ tiêu xanh tối thiểu của Liên hợp quốc là 10m2. Có thể thấy khu đô thị Khai Sơn City sánh ngang với chỉ tiêu của các thành phố hiện đại trên thế giới từ 20 - 25m2/người. Một yếu tố hút khách khác của Khai Sơn City là vấn đề an ninh của toàn khu đô thị. Do nằm gần khu vực quân đội nên vấn đề bảo an gần như được đảm bảo tuyệt đối. Đồng thời, dự án cũng bố trí các bốt trực bảo vệ, camera giám sát, đảm bảo sự an tâm cho cư dân đô thị. Đặc biệt, dự án sở hữu bể bơi tại tầng 4, khu vầy nước và vui chơi cho trẻ em trong tòa nhà, vì vậy, bố mẹ yên tâm con trẻ được sinh hoạt, giải trí trong tầm kiểm soát của mình.

Trong bối cảnh quỹ đất Thủ đô ngày càng hạn chế cùng đề xuất không xây chung cư cao tầng trong vòng 10km ở trung tâm Hà Nội, những dự án chung cư như Khai Sơn City là lựa chọn hoàn hảo cho người dân, đón đầu xu thế chọn nhà chung cư trong những khu đô thị hiện đại, quy hoạch bài bản.