Khách hàng Lynk & Co đặc quyền trải nghiệm công nghệ đỉnh cao, tính năng an toàn cùng tay đua hàng đầu thế giới

Ngày 20/01/2024, hãng xe Lynk & Co và GreenLynk Automotives tổ chức sự kiện trải nghiệm độc quyền dành cho 120 khách hàng đầu tiên tại Hà Nội.

Cùng với việc hành trình trên các mẫu xe đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam là Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09, các khách hàng may mắn cũng sẽ có cơ hội trải nghiệm chiếc xe từng chiến thắng tại Giải vô địch xe du lịch (touring car) thế giới TCR 2023 - Lynk & Co 03+ với sự đồng hành của - Ma Qinghua (Mã Thanh Hoa), tay đua Trung Quốc đầu tiên vô địch giải vô địch thế giới FIA năm 2014.

Sự kiện dành riêng cho khách hàng Lynk & Co

Ngay sau lễ khai trương Lynk & Co Club tại Hà Nội ngày 16/12 và Lynk & Co Center tại TP Hồ Chí Minh ngày 13/01, thương hiệu ô tô Lynk & Co tiếp tục đem đến một sự kiện vô cùng đặc biệt nhằm chinh phục, củng cố niềm tin và sự yêu thích của khách hàng với những mẫu xe được giới thiệu tại thị trường Việt Nam.

Chỉ 120 khách hàng đầu tiên tại Hà Nội có cơ hội tham gia trải nghiệm động cơ mạnh mẽ của 3 mẫu xe SUV hạng sang đã được giới thiệu tại thị trường Việt Nam là Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09. Sau khi tận mắt chứng kiến thiết kế thời thượng, thể thao; công nghệ hiện đại, an toàn tại 2 buổi lễ, sự kiện lần này hứa hẹn những cảm nhận trực quan hơn dành cho người yêu mến thương hiệu Lynk & Co, khi được cùng chiếc xe lăn bánh tại Việt Nam.

Trong 3 mẫu xe, Lynk & Co 01 - mẫu SUV cỡ C có công suất lớn nhất phân khúc với động cơ 2.0L, 4 xi-lanh công suất cao, tăng áp nhằm tối ưu hiệu quả vận hành và mức tiêu thụ nhiên liệu trong phạm vi dòng xe SUV đô thị, giảm thiểu tác động đến môi trường. Lynk & Co 05 là dòng xe thuộc phân khúc crossover SUV, được trang bị hệ truyền động AWD, cùng 4 chế độ lái với mức tiêu thụ nhiên liệu tối ưu. Mẫu Lynk & Co 09 là dòng xe flagship, được phát triển trên nền tảng công nghệ SPA với động cơ 2.0L, công suất 254 mã lực, mô-men xoắn 350Nm, kết hợp số 8 cấp và dẫn động AWD.

An toàn được coi là yếu tố tiên quyết với thương hiệu. Điều đó được thể hiện ở việc tất cả các mẫu xe Lynk & Co là đều được trang bị trên 20 tính năng ADAS như hệ thống phanh ABS, hỗ trợ đỗ xe, cảnh báo va chạm, nhận về chứng nhận 5 sao từ EURO NCAP trong năm 2021. Động cơ mạnh mẽ kết hợp với các tính năng và công nghệ an toàn, tiên tiến sẽ đem đến trải nghiệm phiêu lưu tốc độ và an tâm cho các khách hàng.

Trải nghiệm tính năng vượt trội, ổn định và an toàn trên chiếc xe Lynk & Co

Bên cạnh việc vận hành thực tế các mẫu xe thương mại, điểm nổi bật của sự kiện lần này là những khách hàng may mắn nhất còn có cơ hội cùng tay đua đẳng cấp thế giới, Ma Qinghua, trải nghiệm các tính năng vượt trội, ổn định và an toàn tương tự, nhưng được đặt trên chiếc xe hiệu năng cao, đã chiến thắng trên nhiều đường đua quốc tế những năm gần đây là Lynk & Co 03+.

Ma Qinghua là tay đua Formula 1 đầu tiên của Trung Quốc và hiện là thành viên của Cyan Racing Lynk & Co - đội đua thể thức TCR (Touring Car Racing) - từng giành 5 chức vô địch thế giới, bao gồm 3 chức vô địch đồng đội và 2 chức vô địch cá nhân. Đánh giá về chiếc xe và đội đua mà mình tham gia, Ma từng khẳng định: “Tôi hoàn toàn tin tưởng vào đội và tôi biết rằng Lynk & Co 03 TCR là một chiếc xe thực sự tốt. Mục tiêu của chúng tôi là chức vô địch”.

Bản thân tay đua 37 tuổi này từng đạt nhiều thành tích ấn tượng trên đấu trường thế giới. Anh là tay đua Trung Quốc đầu tiên vô địch tại giải vô địch thế giới FIA năm 2014; vô địch giải TCR Trung Quốc vào năm 2020 cùng chiếc Lynk & Co 03+. Gần đây nhất, tại Giải vô địch thế giới TCR 2023 tại El Pinar, Ma Qinghua cùng chiếc xe Lynk & Co 03+ đã giành chức vô địch ở chặng 2.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, sự kiện trải nghiệm lần này với chủ đề “Drive Your Style” sẽ diễn ra trong cả sáng và chiều ngày 20/1. Sẽ có khoảng 120 khách hàng tham gia trải nghiệm cùng người hướng dẫn (instructor) trên các mẫu Lynk & Co 01, Lynk & Co 05 và Lynk & Co 09.