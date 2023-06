Kết thúc thi môn Toán tốt nghiệp THPT: Thí sinh thở phào nhẹ nhõm

1 giờ trước

Cảnh sát giao thông TPHCM tiếp sức thí sinh thi tốt nghiệp THPT 2023

Ngày 28/7, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TPHCM và Công an các quận, huyện và TP Thủ Đức có mặt tại các điểm tổ chức thi tốt nghiệp THPT để làm nhiệm vụ.

Ghi nhận tại điểm thi trường THPT Hùng Vương (quận 5), THPT Gia Định (quận Bình Thạnh), THPT Phước Long, THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức), trường THPT Nguyễn Trung Trực (quận Gò Vấp)… Đội cảnh sát giao thông - trật tự phối hợp cùng công an phường đã có mặt để hỗ trợ thí sinh và người nhà.

Tại đây, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn thực hiện đậu xe đúng nơi quy định, phân luồng phương tiện không để xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn ứ, nhất vào các khung giờ cao điểm.

Tại điểm thi trường THPT Hùng Vương (quận 5), Đại úy Nguyễn Minh Tiến, Bí thư Đoàn Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TPHCM cho biết, với vai trò xung kích của tuổi trẻ phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt đã huy động 100% cảnh sát là đoàn thanh niên cùng tham gia triển khai đảm bảo an toàn giao thông tại các giao lộ trọng điểm và tại các điểm thi cho các thí sinh an yên đi thi.

Riêng tại các điểm thi, ngoài việc đảm bảo an toàn giao thông trước cổng trường, các chiến sỹ còn tặng nước suối, bút viết, tờ rơi tuyên truyền cho các phụ huynh trong khi chờ đón con. Các hoạt động này đều được đơn vị duy trì và thực hiện xuyên suốt trong thời gian qua.

Tương tự, tại TP Thủ Đức, Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Công an TP Thủ Đức cho biết, Công an TP Thủ Đức đã chỉ đạo Đội CSGT – Trật tự phối hợp cùng công an các phường chủ động rà soát các điểm thi trên địa bàn để kịp thời xây dựng công tác phân luồng, điều tiết, bảo vệ điểm thi duy trì trật tự an toàn giao thông để các thí sinh và phụ huynh yên tâm đến các điểm thi.

Theo đại diện Công an TPHCM, ngoài việc bố trí Cảnh sát giao thông tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ, Công an thành phố cũng bố trí cán bộ chiến sĩ tham gia công tác bảo mật, an toàn tuyệt đối cho kỳ thi từ khâu in, sao đề, vận chuyển đến công tác chấm thi; phân công cán bộ công an bảo vệ các điểm thi, cùng tham gia áp tải, bảo vệ đề thi, bài thi theo đúng quy chế. (Phạm Nguyễn- Nguyễn Dũng)