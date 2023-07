Kết phim 'Nơi giấc mơ tìm về' của NSND Lê Khanh, Việt Hoa gây sốc cho khán giả

TPO - "Nơi giấc mơ tìm về" khép lại với cái kết khó hiểu, chóng vánh và gây sốc cho khán giả. Cặp nhân vật chính không về bên nhau là chi tiết khiến bộ phim bị ném đá.

Kết chóng vánh

Nơi giấc mơ tìm về khép lại sau 45 tập phim. Những mâu thuẫn trong phim được giải quyết một cách chóng vánh. Ông Kình (NSƯT Đỗ Kỷ) quyết định bỏ đi sau những lỗi lầm trong quá khứ. Ông để lại lá thư cho bà Lan (NSND Lê Khanh) và Gia An (Lãnh Thanh) đọc được.

Ông Kình kể lại toàn bộ câu chuyện liên quan đến cái chết của bố mẹ Gia An. Sau khi bị đe dọa, ông Kình phải chỉ cho Hùng "lùn" nơi ở của bố mẹ Gia An. Kể từ đó, ông luôn cảm thấy tội lỗi vì gián tiếp hại chết bố mẹ Gia An và chồng bà Lan. Làm việc cho công ty La La, trung thành với bà Lan là cách ông Kình bù đắp lỗi lầm trong quá khứ.

"Bao nhiêu năm qua em vẫn mang trong lòng nỗi ân hận, vì lỗi lầm của em gây ra hậu quả khủng khiếp. Em không còn lựa chọn nào khác. Mỗi ngày với em là một ngày dằn vặt", ông Kình viết trong thư.

Bà Lan và Gia An đều tha thứ cho lỗi lầm của ông Kình, vì biết ông là người đáng thương và đã chịu nhiều giày vò suốt mấy chục năm qua. Trước đó, bà Lan dặn ông Kình nên chăm sóc bản thân thật tốt.

Nội gián ở viện dưỡng lão cũng bị lật tẩy. Công (Trung Ruồi) bắt quả tang kẻ được thuê để "ăn vạ" những xe ra vào viện. Viện dưỡng lão trở lại bình yên, bà Lan cũng yên tâm hơn khi ở công ty Gia An đảm đương tốt vai trò giám đốc.

Mô hình nông trại kết hợp nghỉ dưỡng của công ty La La được đánh giá cao. Mạnh (Tuấn Thành) được giao chức giám đốc kỹ thuật. Sau khi dự án hoàn thành, Gia An định mời cả nhóm đi ăn mừng.

Phương (Việt Hoa) từ chối vì có việc bận. Mạnh cũng đi theo Phương. Trí (Trung Tuấn) cho rằng hai người này rất "mờ ám". Chuyện tình cảm của Phương và Mạnh có cái kết mở. Gia An không vui khi thấy Phương và Mạnh đi bên nhau. Có lẽ, Gia An cũng chưa xác định được rõ ràng tình cảm với Phương và Mai Anh (Minh Thu).

Mai Anh dọn đến nhà Gia An ở vì chuẩn bị đến ngày sinh. Cô vẫn nói không cần đám cưới, trừ khi Gia An muốn. Cô muốn Gia An thực sự đến với mình vì tình yêu chứ không phải trách nhiệm. Gia An chưa chính thức nói yêu Mai Anh, chỉ hứa chăm sóc cho hai mẹ con. Mai Anh xúc động khi thấy Gia An thật lòng quan tâm cô và đứa bé trong bụng.

Khán giả bức xúc

Kết phim gây bất ngờ khi Gia An và Phương không đến với nhau, dù được khắc họa như cặp nhân vật chính. Sự phát triển trong mối quan hệ tình cảm của Gia An với Mai Anh, hay Phương với Mạnh cũng không đủ lớn. Có lẽ đó cũng là lý do biên kịch sắp xếp kết thúc mở cho chuyện tình của họ.

Tuy nhiên, cách xử lý này chưa làm hài lòng khán giả. Nhiều người xem cho rằng kết phim bất hợp lý vì vốn dĩ Gia An từng thích Phương và chối bỏ tình cảm với Mai Anh. Gia An không quyết tâm theo đuổi Phương, cũng không xác định tình cảm dành cho Mai Anh là tình yêu, tình bạn hay tình thân.

Gia An ban đầu miễn cưỡng chấp nhận đứa con trong bụng người yêu cũ. Những bí mật trong quá khứ cũng được hé lộ và giải quyết vội vàng. Câu chuyện tiến triển một cách gượng ép, không thể thuyết phục khán giả.

"Hóa ra Mai Anh là nữ chính chứ không phải Phương. Xem phim này cũng chỉ vì nghĩ Gia An và Phương sẽ đến với nhau sau chuyện tình trắc trở. Hóa ra không đâu vào đâu", một khán giả bình luận. Năng lực của Gia An ở vị trí giám đốc chưa được bộc lộ. Nửa cuối phim, nam chính bị cuốn vào những câu chuyện trong quá khứ.

Nơi giấc mơ tìm về khép lại, Làng trong phố do diễn viên Duy Hưng thủ vai nam chính nối sóng trên khung giờ vàng 21h thứ 2 đến thứ 6, bắt đầu từ 31/7.