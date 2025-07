Kẻ mạo danh gái con ở trời Tây lừa sạch tiền của cha mẹ quê nhà

Ngày 19/7, Công an TP Đà Nẵng có thông báo tìm người bị hại có liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Nguyễn Việt Hoàng (26 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) thực hiện.

Theo điều tra, đối tượng Hoàng đã chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các nạn nhân với thủ đoạn sử dụng nhiều sim điện thoại của các nhà mạng khác nhau, sau đó đăng ký và tạo lập các tài khoản Facebook giả giống Facebook của các du học sinh ở nước ngoài rồi nhắn tin cho người thân của họ đang sinh sống tại Việt Nam mời gọi tham gia đổi tiền ngoại tệ để hưởng % hoa hồng.

Nguyễn Việt Hoàng và tang vật thu giữ.

Với thủ đoạn này, từ tháng 1/2025 đến đầu tháng 6/2025, Hoàng đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo tương tự tại nhiều địa phương trên cả nước. Riêng tại Đà Nẵng, cơ quan chức năng đã xác định được 2 trường hợp bị hại với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Đơn cử, ngày 3/6, Công an tiếp nhận thông tin bà Mai Thị L. (57 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũ) bị các đối tượng làm giả Facebook “M.M” của con gái tên Phạm T.M (hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ) nhắn tin qua Messenger để mượn tiền đầu tư kinh doanh. Do tin tưởng là con gái của mình nên bà L. đã 2 lần chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên “NGUYEN VAN QUYEN” với tổng số tiền 680 triệu đồng. Sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc và xóa tài khoản…

Vào cuộc điều tra, cơ quan Công an xác định Nguyễn Việt Hoàng chính là thủ phạm của các vụ lừa đảo trên. Đến ngày 13/6/2025, khi nắm thông tin Hoàng đang có mặt tại địa phương, Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với Công an tỉnh Quảng Trị, Công an thị trấn Ái Tử (cũ) triệu tập Nguyễn Việt Hoàng về làm việc.

Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Hoàng đã sử dụng Facebook giả mạo để nhắn tin qua Messenger, thậm chí thực hiện cuộc gọi video nhằm tạo niềm tin ban đầu với người thân của các du học sinh.

Sau khi lấy được lòng tin, Hoàng đưa ra lý do như mạng yếu không thể nói chuyện tiếp, rồi đề nghị nhắn tin để trao đổi cụ thể hơn. Những tin nhắn tiếp theo là các “kịch bản” dụ người thân chuyển tiền để đổi ngoại tệ, hoặc hỗ trợ đầu tư với hứa hẹn sẽ gửi lại ngay lập tức kèm hoa hồng phần trăm.

Thậm chí, để tạo niềm tin tuyệt đối, Hoàng còn làm giả các bill chuyển tiền thành công, gửi lại cho nạn nhân như bằng chứng đã thanh toán. Nhưng thực chất, sau khi nhận được tiền, đối tượng lập tức hủy sim, xóa tài khoản Facebook, vứt bỏ thiết bị liên lạc nhằm xóa dấu vết.