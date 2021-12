Kẽ hở an ninh siêu thị qua lời khai của tên cướp tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng

TPO - Sau khi ngắt cầu dao điện và mở khóa cửa, Nguyễn Minh Chức kề dao vào cổ nhân viên bảo vệ để uy hiếp, cướp đi số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng của siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Ngày 11/12, Cơ quan CSĐT Công an quận Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Minh Chức (SN 1997, quê Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Định) về tội “Cướp tài sản”.

Chức là người đã đột nhập vào siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn, khống chế bảo vệ và cướp đi số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng cách đây chục ngày.

Theo lời khai của Chức, trước khi gây án, đối tượng đã “dạo” qua các siêu thị điện máy thăm dò, tìm sơ hở với ý định vào trộm một ít điện thoại để lấy tiền chi tiêu cá nhân, trả tiền nhà trọ, ăn uống…

Khoảng 16h ngày 27/11, Chức đi một mình đến siêu thị điện máy trên đường Cầu Diễn và phát hiện tay nắm cửa bị “lỗi” do chốt khóa cửa có con ốc nằm bên ngoài (thông thường ốc nằm bên trong), cùng với tủ điện tổng siêu thị nằm ở bên ngoài vỉa hè nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Đêm 28, rạng sáng 29/11, Chức đi xe máy một mình đến siêu thị điện máy mang theo dao, dây thít bằng nhựa,… cùng 2 chiếc bao tải nhặt ở ngoài đường.

Sau đó, Chức ngắt cầu dao điện ở tủ bên ngoài đường nhằm vô hiệu hóa camera và đèn chiếu sáng bên trong siêu thị và mở cửa kính thủy lực. Theo đối tượng này, trước đây ở nhà, Chức đã từng mở cửa kính một lần nên biết “lỗi” ở tay nắm cửa và khá dễ dàng để mở cửa.

“Vừa vào được 5-6 giây thì em thấy bảo vệ đang ngủ, lo sợ bị phát hiện nên đã kề dao vào cổ, bịt miệng người này lại và dùng dây thít bằng nhựa trói chân, tay người này” - Chức khai.

Sau khi khoắng được hơn 60 điện thoại di động, 6 máy tính xách tay, 1 iPad, 28 đồng hồ... trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho vào trong bao tải. Chức mang ra ngoài và buộc lên xe máy chở về nhà trọ. Đối tượng khai nhận đã bán được gần 20 chiếc điện thoại lấy tiền chi tiêu cá nhân.

Ngày 4/12, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Chức.

Thiếu tá Nguyễn Việt Anh - Đội phó Đội Cảnh sát hình sự (Công an quận Bắc Từ Liêm) cho biết, đây là một vụ cướp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, do đó, đơn vị đã báo cáo lên Công an TP Hà Nội và phối hợp với phòng nghiệp vụ liên quan điều tra. Trong vụ án, số lượng tài sản bị mất rất lớn và đối tượng gây án mang theo hung khí là con dao thực hiện hành vi phạm tội hết sức manh động.

“Đối tượng Chức đã thăm dò và phát hiện ra “lỗi” ở cửa của siêu thị điện máy và tủ điện đặt bên ngoài siêu thị nên có cơ hội thực hiện hành vi vi phạm. Qua vụ việc trên, các siêu thị, cửa hàng cần chú ý khóa cửa cẩn thận và kiểm tra các tay nắm, chốt… tránh để xảy ra vụ việc tương tự” - thiếu tá Việt Anh khuyến cáo.

Theo thiếu tá Việt Anh, thời điểm gần Tết các đối tượng trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản lợi dụng sơ hở của người dân, cơ quan, tổ chức để thực hiện hành vi phạm tội.

Do đó, cơ quan công an khuyến cáo người dân nên có ý thức tự bảo quản tài sản, gia cố cửa nhà; các khu trọ phải có người trông giữ đảm bảo an ninh trật tự, không để người lạ tự ý ra vào; khi đi trên đường để tránh bị cướp giật nên đi vào thời gian có đông người qua lại, nơi có đèn đường sáng, hoặc hẹn cùng đi nhiều người…

Ngày 11/12, đại diện Công an quận Bắc Từ Liêm đã trao trả lại số tài sản trị giá gần 1,5 tỷ đồng cho phía siêu thị điện máy. Có mặt tại buổi bàn giao, đại diện siêu thị điện máy gửi lời cảm ơn chân thành đến ban lãnh đạo công an quận và cán bộ chiến sĩ đã nhanh chóng điều tra khám phá vụ án cũng như thu giữ lại số tài sản lớn bị kẻ gian lấy đi.