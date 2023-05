Justin Bieber cởi trần, lộ hình xăm kín người xuống phố

TPO - Justin Bieber lộ nhiều hình xăm trên cơ thể khi xuống phố cùng vợ. Nam ca sĩ gây chú ý với phong cách cởi trần, mốt quần tuột.

Trong loạt ảnh của Just Jared, Justin Bieber được chụp lại khoảnh khắc xuống phố cùng vợ và bạn bè trên phố New York, Mỹ. Đáng chú ý, nam ca sĩ cởi trần, để lộ cơ thể xăm kín người.

Giọng ca What do You Mean thu hút ống kính khi diện mốt quần tụt, cởi trần xuống phố. Trên các phương tiện mạng xã hội, Justin Bieber được khen điển trai hơn sau khi cắt tóc.

Đây là lần hiếm hoi vợ chồng Justin Bieber và người mẫu Hailey Bieber xuất hiện nơi công cộng sau khi điều trị bệnh, đối mặt khủng hoảng tâm lý.

Trước đó, theo US Magazine, nam ca sĩ đau lòng khi vợ trải qua khủng hoảng kéo dài vì bị antifan công kích. Anh không biết phải làm thế nào khi Hailey Bieber bị dùng từ ngữ miệt thị vì vướng vào drama cùng Selena Gomez.

"Justin Bieber hiện yêu vợ hơn bất cứ điều gì khác. Anh đau lòng vì chứng kiến vợ đấu tranh vượt qua miệt thị suốt nhiều tháng qua", nguồn tin cho biết.

Vợ chồng Justin Bieber trải qua nhiều lần trị bệnh sau khi kết hôn. Hậu giúp chồng trị bệnh liệt nửa mặt, Hailey gặp cơn đột quỵ, gần đây tiết lộ chưa thể sinh con vì bị u nang buồng trứng. Ngoài ra, cô không dám có con vì sợ paparazzi.

"Tôi muốn sinh em bé nhưng sợ nhiều thứ. Họ bàn tán về vợ chồng, bạn bè tôi đủ rồi. Tôi không dám nghĩ đến việc con mình bị người khác soi mói", Hailey Bieber nói với The Sunday Times.

Nữ người mẫu còn cho biết cô chưa dám sinh con vì vài lần mắc u nang buồng trứng, lần này kích thước to bằng quả táo. Nữ người mẫu thường xuyên gặp cảm giác đau nhức, chướng bụng và bị chuột rút. Căn bệnh cũng khiến cô dễ xúc động hơn bình thường.

Về cơn đột quỵ hồi tháng 3/2022, Hailey Bieber nói cô thấy đau lòng khi căn bệnh của mình bị mang ra bàn tán, giễu cợt trên các nhóm anti. Cô xem đây là hành động thiếu văn minh cần phải loại bỏ.