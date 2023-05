Leonardo DiCaprio 50 tuổi vẫn gây sốt thảm đỏ kèm 9 phút vỗ tay

TPO - Leonardo DiCaprio nhận được nhiều sự chú ý của khán giả, giới truyền thông khi có mặt tại thảm đỏ Liên hoan phim Cannes lần thứ 67 để quảng bá phim "Killers of the Flower Moon".

Theo Reuters, Leonardo DiCaprio gây ra cảnh tượng náo nhiệt nhất trong giới nghệ sĩ xuất hiện tại thảm đỏ LHP Cannes. Khán giả xuất hiện từ sớm, giành chỗ đẹp để ngắm thần tượng đến quảng bá bộ phim Killers of the Flower Moon do nam diễn viên đóng chính.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy khán giả liên tục gọi tên nam diễn viên. Phóng viên tác nghiệp hiện trường cũng không muốn bỏ qua khoảnh khắc Leo nhìn vào ống kính. Celeb đi trước hay sau Leo đều bị lu mờ.

Tại thảm đỏ, nam diễn viên diện nguyên cây đồ hiệu của Alexander McQueen. Phóng viên chụp lại được nhiều khoảnh khắc bảnh bao của Leo. Anh là một trong những tài tử giữ sức hút mạnh, tuổi 50 vẫn gây sốt trên thảm đỏ.

Killers of the Flower Moon được giới thiệu tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Truyền thông ghi nhận bộ phim do Leo đóng chính được đánh giá cao. Giới phê bình tại rạp vỗ tay 9 phút sau bộ phim.

Ngoài Leo, phim có mặt diễn viên kỳ cựu Robert De Niro và diễn viên trẻ đang lên Lily Gladstone. Phim cũng đánh dấu sự hợp tác giữa tài tử Titanic và đạo diễn mát tay Martin Scorsese.

Bộ phim được đánh giá cao từ nội dung, diễn xuất đến thoại. Tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết của David Grann, kể về cặp vợ chồng trong nạn diệt chủng người da đỏ. Ở đó diễn ra cuộc điều tra giết người liên quan cái chết của thành viên trong bộ lạc Osage ở Oklahoma. Không ít nhà phê bình đồng ý bộ phim được chăm chút từ bối cảnh đến nội dung. Kinh phí 200 triệu USD là lý do tác phẩm tiệm cận độ hoàn thiện.

Tờ Variety đánh giá vai diễn trong phim là bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của Leonardo DiCaprio, nhiều khả năng gặt hái giải thưởng ở các mùa lễ trao giải. Màn vỗ tay 9 phút cũng là điều bất ngờ vì phim của Leo không tham gia tranh giải ở Cannes năm nay.