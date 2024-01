Jennie giải thích lý do tách BlackPink

TPO - Jennie cho biết không gia hạn hợp đồng cá nhân với YG Entertainment vì muốn được tự do và thoải mái hơn. Rapper BlackPink cũng chia sẻ về kế hoạch phát hành album solo trong năm nay.

Ngày 5/12, sau nhiều tháng trì hoãn, YG Entertainment xác nhận gia hạn hợp đồng cho các hoạt động nhóm với BlackPink, nhưng vẫn tiếp tục đàm phán về khả năng ký hợp đồng độc quyền đối với từng thành viên.

Tuy nhiên, gần 20 ngày sau, Jennie chính thức ra mắt công ty riêng ODD ATELIER (OA) để quản lý các hoạt động solo của nữ rapper kể từ năm 2024. Với thông tin này, Jennie là thành viên đầu tiên của BlackPink xác nhận không tái ký hợp đồng cá nhân cùng YG.

Vài ngày sau đó, YG ra thông báo không chỉ Jennie mà ba thành viên còn lại không đạt được thỏa thuận riêng với công ty thuộc Big 4 của ngành giải trí Kpop.

Qua nhiều ngày im ắng, Jennie cuối cùng cũng đưa ra lời giải thích cho lựa chọn của mình trong chương trình talk show Lee Hyori’s Red Carpet, dự kiến phát sóng ngày 5/1.

“Tôi muốn tham gia các hoạt động nhóm cùng công ty mà tôi gắn bó suốt 7 năm, nhưng tôi muốn được tự do và thoải mái hơn trong các hoạt động cá nhân nên đã thu hết can đảm thành lập một công ty tên là OA. Ngay cả khi con đường của tôi khác với những người khác, tôi muốn đạt được thành công. Đó là lý do tại sao tôi đặt tên như vậy cho thương hiệu riêng. Tôi sẽ làm việc với đội ngũ mà tôi gắn bó lâu dài. Tôi muốn có thể tự do thực hiện mọi hoạt động của mình”, giọng ca Solo chia sẻ với tiền bối.

Jennie nói thêm đã học hỏi được nhiều điều ở YG, nhưng trong quá trình đó, cô luôn suy nghĩ về việc bản thân có thể làm được gì nếu còn một mình. Do đó, cô quyết định thử thách bản thân, dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn để làm tốt những kế hoạch đặt ra. “Hiện tại, tôi tập trung chăm sóc bản thân thật tốt”, cô bộc bạch.

Jennie cũng cho biết đặt ra mục tiêu phát hành album solo đầy đủ trong năm 2024. Sau đó, cô muốn biểu diễn trên sân khấu bởi điều đó khiến cô cảm thấy vui vẻ.

Ngoài trò chuyện với Lee Hyori, Jennie còn mang đến chương trình của đài KBS màn trình diễn bản hit You & Me và ca khúc gắn liền với tên tuổi người chị mà cô luôn thần tượng, Miss Korea.

Nữ diễn viên The Idol xuất hiện trong set đồ màu trắng kết hợp quần tất ren đồng bộ. Diện mạo mới của Jennie nhận được vô số lời tung hô từ cư dân mạng: “Cô ấy xinh quá”, “Đó không phải bộ trang phục đẹp nhất nhưng tôi nghĩ Jennie mặc rất hợp”, “Tôi nghĩ bộ trang phục đẹp hơn vì Jennie là người mặc đó”, “Bộ đồ là hoàn hảo cho cả You & Me và Solo”, “Khuôn mặt của cô ấy làm nên tất cả”...

Tú Oanh