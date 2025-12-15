InsurInnovator Connect Vietnam 2025: CEO BIDV MetLife chia sẻ tư duy lãnh đạo mới cho ngành bảo hiểm Việt Nam

Trong một thị trường bảo hiểm đang tìm lại đà tăng trưởng, tốc độ chỉ có ý nghĩa khi đi đúng hướng. Chia sẻ tại InsurInnovator Connect Vietnam 2025, CEO BIDV MetLife Elena Butarova đưa ra góc nhìn về đổi mới, thực thi và tư duy lãnh đạo phù hợp với giai đoạn chuyển đổi của ngành.

InsurInnovator Connect (IIC) Vietnam 2025, diễn ra ngày 10–11/12 tại TP.HCM, quy tụ hơn 400 lãnh đạo trong lĩnh vực bảo hiểm, tài chính và công nghệ, cùng trao đổi về tốc độ chuyển đổi và các mô hình lãnh đạo trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Tham dự sự kiện có bà Elena Butarova – Tổng Giám đốc BIDV MetLife cùng đại diện BIDV MetLife và đại diện Khối Khách hàng Bán lẻ Ngân hàng BIDV, phản ánh vai trò ngày càng quan trọng của mô hình hợp tác ngân hàng – bảo hiểm.

Bà Elena Butarova chia sẻ quan điểm về tốc độ đổi mới, năng lực thực thi và yêu cầu đối với đội ngũ lãnh đạo ngành bảo hiểm

Trong khuôn khổ chương trình, bà Elena Butarova tham gia phiên thảo luận “Tầm nhìn lãnh đạo: Kiến tạo thế hệ dẫn dắt mới của ngành bảo hiểm Việt Nam”, chia sẻ quan điểm về tốc độ đổi mới, năng lực thực thi và yêu cầu đặt ra đối với đội ngũ lãnh đạo ngành bảo hiểm hiện nay. Với hơn ba thập kỷ điều hành tại nhiều thị trường từ Nga, châu Âu đến châu Phi và Trung Đông, bà Elena mang đến góc nhìn đa thị trường, đề cao con người và năng lực thực thi bền vững.

Tốc độ không phải thước đo tuyệt đối của tăng trưởng

Mở đầu bài phát biểu, bà Elena cho rằng việc hỏi “chúng ta có đi đủ nhanh không” có thể khiến doanh nghiệp bỏ quên điều cốt lõi hơn: tốc độ đó đang đưa ta đến đâu. Bà phân tích rằng thị trường bảo hiểm châu Á tăng trưởng khoảng 4–5% hậu Covid, trong khi Việt Nam lại giảm khoảng 12% do áp lực niềm tin và kênh phân phối. Trong bối cảnh này, việc duy trì sự ổn định không thể xem là “tăng tốc”. Theo bà, tốc độ chỉ có ý nghĩa khi giúp doanh nghiệp tiến gần hơn nhu cầu thực sự của khách hàng.

Từ kinh nghiệm điều hành tại nhiều thị trường, bà nhận thấy ba nền tảng quan trọng của ngành vẫn chưa được thực hiện đủ sâu: hiểu khách hàng, hợp tác chiến lược với đối tác và khả năng thực thi. Đây không phải vấn đề công nghệ, mà là vấn đề về tư duy và định hướng. Công nghệ chỉ phát huy hiệu quả khi doanh nghiệp đã xác định đúng khách hàng mục tiêu và đúng giá trị cần mang lại.

Câu chuyện từ BIDV MetLife: quay lại những điểm chạm then chốt

Trong chia sẻ về thị trường Việt Nam, bà Elena nhắc đến cách BIDV MetLife điều chỉnh chiến lược trong giai đoạn toàn ngành gặp nhiều thách thức. Thay vì ưu tiên các dự án chuyển đổi lớn, doanh nghiệp quay lại điểm bán, lắng nghe đội ngũ tư vấn và quan sát khách hàng trong từng cuộc trao đổi. Từ việc nhận ra khách hàng do dự ở đâu, chưa hiểu điều gì hay cần thêm sự đảm bảo nào, BIDV MetLife tinh chỉnh cách truyền đạt quyền lợi, cách đặt câu hỏi và cách dẫn dắt cuộc tư vấn.

“Chính những thay đổi nhỏ nhưng đúng vào điểm nghẽn lại tạo ra chuyển biến rõ rệt hơn bất kỳ sự đầu tư công nghệ nóng vội nào” - bà Elena chia sẻ. Đây cũng là tinh thần của chiến lược “New Frontier” mà MetLife đang theo đuổi: doanh nghiệp chỉ có thể tăng tốc khi biết tập trung vào điều thật sự tạo khác biệt và thực thi một cách nhất quán.

Các đại diện BIDV Metlife và Ngân hàng BIDV tại sự kiện.

Tư duy lãnh đạo trong kỷ nguyên đổi mới

Khi nói về mô hình lãnh đạo, bà Elena nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của lãnh đạo không phải thúc ép tốc độ, mà là tạo sự rõ ràng. Khi tổ chức biết điều gì là quan trọng nhất, tốc độ sẽ đến tự nhiên. Theo bà, lãnh đạo ngày nay phải ở gần khách hàng và đối tác hơn bao giờ hết. Không chỉ qua báo cáo, mà thông qua các cuộc trò chuyện thực tế để nhìn thấy những rào cản rất nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn đến quyết định của khách hàng.

Bên cạnh đó, lãnh đạo cần chủ động gỡ bỏ những điểm nghẽn nội bộ khiến đội ngũ bị chậm lại, như quy trình phức tạp, thông tin thiếu thống nhất hoặc quyền hạn không rõ ràng. Khi rào cản được dọn đường, đội ngũ có thể hành động linh hoạt nhưng vẫn an toàn.

Trong bối cảnh đó, lợi thế của BIDV MetLife nằm ở sự đồng hành bền bỉ với Ngân hàng BIDV - mối hợp tác tạo nền tảng vận hành thống nhất từ thấu hiểu khách hàng đến chất lượng tư vấn tại điểm bán. Theo bà Elena, những cải tiến nhỏ nhưng được triển khai đồng bộ giữa các bên minh chứng cho thực tế: tăng trưởng bền vững chỉ đạt được khi đối tác có định hướng rõ ràng, kỷ luật trong thực thi và sự thống nhất trong hành động.

Sự hiện diện của BIDV và BIDV MetLife tại IIC Vietnam 2025 vì vậy không chỉ mang tính chia sẻ góc nhìn lãnh đạo mà còn thể hiện cam kết lâu dài của hai bên trong việc nâng chuẩn trải nghiệm khách hàng, đóng góp vào sự phát triển ổn định của thị trường bảo hiểm Việt Nam.