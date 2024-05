Imexpharm nỗ lực hướng đến sử dụng kháng sinh an toàn cho cộng đồng

Thuốc kháng sinh ra đời đã giúp ngành y học có bước chuyển biến lớn, nhiều bệnh được khống chế. Tuy nhiên, việc điều trị kháng sinh không đúng cách đã làm gia tăng tình trạng kháng thuốc kháng sinh. Đây cũng là yếu tố nguy cơ cao nhất trong việc điều trị viêm phổi cộng đồng và làm gia tăng 4 lần tỉ lệ tử vong bệnh viện.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết tình trạng kháng kháng sinh đang đặt ra nhiều thách thức với nhân loại.. Dự tính đến năm 2050, có khoảng 10 triệu người tử vong do siêu vi khuẩn kháng thuốc Đáng chú ý, sử dụng kháng sinh không phù hợp trong việc điều trị viêm phổi cộng đồng sẽ gia tăng nguy cơ tử vong, gánh nặng cho kinh tế và y tế quốc gia.

Viêm phổi cộng đồng: Tử vong tăng do không đáp ứng kháng sinh ban đầu

Liên quan đến vấn đề này, tại Hội thảo: Sử dụng kháng sinh hợp lý trong nhiễm khuẩn hô hấp ngày 11/05/2024 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm phối hợp cùng Hội Phổi Việt Nam tổ chức, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc - Chủ tịch LCH Hô hấp HCM - Phó Chủ tịch Hội Phổi Việt Nam cho biết, viêm phổi cộng đồng là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu và gánh nặng kinh tế trên thế giới. Các nghiên cứu gần đây cho thấy tỉ lệ tử vong chung của viêm phổi cộng đồng khoảng 8-15%.

Đặc biệt, PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc nhấn mạnh điều trị kháng sinh không thích hợp là yếu tố nguy cơ cao nhất và làm gia tăng 4 lần tỉ lệ tử vong bệnh viện. Trong đó, điều trị kháng sinh ban đầu không thích hợp làm gia tăng nguy cơ thất bại và tăng nguy cơ tử vong.

Khi không đáp ứng điều trị ban đầu sẽ có khoảng 6-15% bệnh nhân nhập viện và có tới 40% ở ICU (chăm sóc đặc biệt). Ông Ngọc nhấn mạnh trên 1.424 bệnh nhân mắc viêm phổi cộng đồng thất bại kháng sinh ban đầu có thể dẫn đến 25% tử vong so với 2% đáp ứng kháng sinh ban đầu và tử vong tăng 11 lần khi không đáp ứng kháng sinh ban đầu.

Do đó, để hạn chế việc kháng thuốc ban đầu trong điều trị viêm phổi cộng đồng, theo PGS.TS.BS Trần Văn Ngọc, cần nghiên cứu vi sinh lâm sàng cập nhật, xác định yếu tố nguy cơ nhiễm khuẩn kháng thuốc. Trong đó, việc sử dụng hoạt chất Betalactam/ức chế betalactamase cùng hoạt chất macrolide/quinolone hô hấp là lựa chọn tốt nhất cho viêm phổi cộng đồng nặng, phức tạp từ đó giúp tăng tác dụng hiệp đồng và tăng cường miễn dịch.

(Hoạt chất là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng để sản xuất thuốc, có tác dụng dược lý hoặc có tác dụng trực tiếp trong phòng bệnh, chẩn đoán bệnh, chữa bệnh, điều trị bệnh, giảm nhẹ bệnh…).

Vai trò Betalactam trong nhiễm khuẩn tai mũi họng

Không chỉ là viêm phổi cộng đồng, sử dụng kháng sinh trong nhiễm khuẩn tai mũi họng cũng được các chuyên gia cảnh báo tại Hội thảo. TS.BS Nguyễn Hữu Dũng – Nguyên Phó khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Chợ Rẫy – Giảng viên Bộ môn Tai Mũi Họng Đại học Y dược HCM cho biết chỉ sử dụng kháng sinh sử dụng khi có bằng chứng nhiễm khuẩn, sử dụng hợp lý để tránh bị kháng.

Cụ thể, chia sẻ chi tiết về vai trò của hoạt chất Betalactam/chất ức chế Betalactamase trong nhiễm khuẩn tai mũi họng, TS.BS Nguyễn Hữu Dũng cho biết vi khuẩn là nguyên nhân chính gây nên các bệnh nhiễm trùng hô hấp thường gặp như nhiễm siêu vi hô hấp, viêm họng, viêm tai giữa, viêm phế quản, viêm phổi….

Cũng theo TS.BS Nguyễn Hữu Dũng, Betalacma kết hợp với chất ức chế Betalactamase là giải pháp trong tránh bị kháng. Trong đó, hoạt chất Amoxicillin kết hợp với hoạt chất Acid Clavulanic – là lựa chọn đầu tiên, hiệu quả bền vững trong việc điều trị các bệnh nhiễm khuẩn tai mũi họng bởi hoạt chất Amoxicillin có tác dụng ức chế quá trình sinh tổng hợp peptidoglycan của thành tế bào vi khuẩn còn hoạt chất Clavulanate ức chế men beta-lactamase.

Hạn chế tác dụng phụ của kháng sinh nhờ chất lượng sản phẩm

Nhằm hạn chế những tác dụng không mong muốn của kháng sinh trong việc điều trị các bệnh liên quan đến hô hấp, tại hội thảo, đại diện Imexpharm cho biết nhiều năm qua, Imexpharm luôn nỗ lực đầu tư bài bản vào dây chuyền sản xuất, luôn đảm bảo chất lượng thuốc tốt nhất, đặc biệt là kháng sinh chất lượng cao sản xuất từ nguyên liệu theo công nghệ Enzymatic đáp ứng nhu cầu điều trị cho bệnh nhân. Hiện Imexpharm là doanh nghiệp sở hữu nhiều nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP nhất Việt Nam với 3 cụm nhà máy và 11 dây chuyền sản xuất.

Imexpharm cho biết, Công ty sử dụng nguồn nguyên liệu kháng sinh theo công nghệ Enzymatic, hầu hết không sử dụng dung môi và hóa chất trong quá trình sản xuất so với công nghệ truyền thống sử dụng các dung môi và hóa chất. Do đó, các kháng sinh của Imexpharm có những ưu điểm về độ tinh khiết, ổn định, an toàn cao cho bệnh nhân và bảo vệ môi trường. Hiện Imexpharm có nhiều thuốc kháng sinh chất lượng với bước đột phá trong nguồn nguyên liệu và công nghệ sản xuất, có hiệu quả cao trong điều trị nhiễm khuẩn tai mũi họng, hô hấp do vi khuẩn nhạy cảm và nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính cộng đồng….