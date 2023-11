Hy hữu: Bán chui cổ phiếu vì... mắt kém

TPO - Kiểm soát viên của CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (mã HAH) vừa có giải trình gửi cơ quan quản lý, báo cáo về việc không công bố thông tin giao dịch cổ phiếu HAH. Lý do được cho là khá hy hữu và gây bất ngờ vì mắt kém.

Bà Trần Thị Thơm, kiểm soát viên của CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An đã thực hiện lệnh bán khớp lệnh 5.000 cổ phiếu HAH vào ngày 9/10, qua đó giảm số lượng sở hữu từ 26.000 cp (tương ứng 0,03% vốn) xuống còn 21.000 cổ phiếu (tương ứng 0,02% vốn).

Với vị trí Kiểm soát viên, tức người nội bộ, nhưng bà Thơm không công bố thông tin theo quy định. Hơn một tháng kể từ ngày hoàn tất giao dịch, bà Thơm vừa gửi báo cáo giải trình tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và doanh nghiệp. Lý do được nêu ra là do mắt kém, muốn bán cổ phiếu khác nhưng lại đặt nhầm lệnh bán HAH. Bà cũng cho biết đây là lần đầu tiên mắc phải sai sót này.

Theo giá đóng cửa của cổ phiếu HAH vào ngày 9/10 là 40.550 đồng/đơn vị, bà Thơm ước tính đã thu về gần 203 triệu đồng. Thời điểm bà Thơm bán ra là lúc cổ phiếu HAH đang giao dịch tại vùng đỉnh, trước khi bước vào nhịp giảm mạnh cuối tháng 10. Hiện, dù đã hồi phục, nhưng cổ phiếu HAH mới ở vùng trên 36.000 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III, HAH đạt doanh thu thuần 681 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế giảm 59% so với cùng kỳ năm trước, đạt 113 tỷ đồng. Lãi sau thuế của công ty mẹ giảm 52% xuống còn gần 105 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng, HAH ghi nhận doanh thu đạt 1.948 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ (2.360 tỷ) và lợi nhuận sau thuế đạt 319 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ đầu năm ngoái (861 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận sau thuế giảm mạnh do sản lượng vận chuyển và giá cước biển giảm, giá cho thuê tàu giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chi phí cho đội tàu tăng do tăng thêm tàu HA Rose vào tháng 112022 dẫn tới lợi nhuận hoạt động khai thác tàu giảm mạnh. Đồng thời, Hải An còn ghi nhận lỗ kinh doanh từ công ty liên doanh Zim Hải An do mới thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 3.

Năm nay, Hải An đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 2.960 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 492 tỷ đồng, lần lượt giảm 8% và 40% so với thực hiện năm trước. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành 65% mục tiêu lãi cả năm.