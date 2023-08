HUTECH đăng cai tổ chức Hội nghị Khoa học quốc tế về phương pháp tính toán ICCM2023

Sáng 7/8, Hội nghị Khoa học quốc tế về phương pháp tính toán 2023 lần thứ 14 - The 14th International Conference on Computational Methods do Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) đăng cai tổ chức đã diễn ra các phiên báo cáo chính thức, chia sẻ những vấn đề khoa học của các học giả, nhà nghiên cứu trên thế giới.

Được tổ chức tại Khách sạn Grand Sài Gòn từ chiều ngày 6/8 đến ngày 10/8, sự kiện khoa học quốc tế đặc biệt này quy tụ gần 200 nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Anh, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Tây Ban Nha, Ý, Mexico, Ấn Độ, Israel, Thụy Điển, Ba Lan đến Việt Nam. GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng - Top 1% các nhà khoa học được trích dẫn nhiều nhất thế giới, Viện trưởng Viện Cirtech của HUTECH giữ vai trò Chủ tọa hội nghị. Đây là một diễn đàn quốc tế để các nhà khoa học trên thế giới trao đổi ​​về những tiến bộ gần đây trong các lĩnh vực liên quan đến phương pháp tính toán, mô hình hóa và mô phỏng số, kỹ thuật học máy cũng như các ứng dụng của chúng trong kỹ thuật và khoa học. Được biết, ICCM do Giáo sư Guirong Liu - Đại học Cincinnati Hoa Kỳ sáng lập năm 2004 và tổ chức lần đầu tiên tại Singapore. Có mặt tại hội nghị lần thứ 14 do HUTECH đăng cai tổ chức, Giáo sư Guirong Liu cho biết: “Tôi nghĩ HUTECH có khá nhiều nhà nghiên cứu xuất sắc đang làm việc trong lĩnh vực này. Một số người trong số họ đã làm việc cùng tôi khi tôi ở Singapore. Hiện giờ tôi đang làm việc ở Hoa Kỳ, một số đồng nghiệp cũng đến tham gia cùng tôi ở đây. Những nhà nghiên cứu trong lĩnh vực phương pháp tính toán làm việc rất hiệu quả và năng suất. Đây là hội thảo đầu tiên chúng tôi đến với HUTECH, đến với Việt Nam và tôi hy vọng đây cũng có thể chính là một sự khởi đầu tốt đẹp cho sự hợp tác bền chặt hơn nữa trong lĩnh vực đặc biệt quan trọng này ở tương lai”. Với chủ đề cấp thiết xoay quanh các lĩnh vực như Vật lý, Trí tuệ nhân tạo, Cơ kỹ thuật, Cơ sinh học, Vật liệu, Cơ học tính toán, Cơ khí, hội nghị diễn ra các phiên trao đổi, thảo luận học thuật ở phiên toàn thể và phiên bán toàn thể. GS. Tuan Ngo - Trường Đại học Melbourne (Úc) chia sẻ: “Tôi tham gia hội nghị lần này để có thể giao lưu với các chuyên gia, giáo sư trên thế giới, cùng chia sẻ với nhau và học hỏi cũng như tìm hiểu những ý tưởng mới bởi các vấn đề khoa học hiện giờ phát triển rất nhanh”. Các tham luận tại hội nghị đã trải qua quá trình thẩm định khắt khe và được lựa chọn trình bày tại các phiên báo cáo, trong đó những tham luận xuất sắc, có giá trị dự kiến sẽ được xuất bản trong ấn phẩm đặc biệt của các tạp chí khoa học uy tín. Với việc tổ chức một diễn đàn khoa học quốc tế lớn này, Hội nghị khoa học ICCM2023 mang đến những hướng nghiên cứu mới, đột phá, có ý nghĩa thực tiễn, góp phần vào sự phát triển bền vững của nhân loại. Đồng thời, đây là cầu nối cộng đồng nghiên cứu trên toàn cầu nói chung và giữa HUTECH với các nhà nghiên cứu, các trường đại học, viện nghiên cứu trên thế giới nói riêng nhằm tạo ra những mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trong tương lai, qua đó tạo bước tiến mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế mà HUTECH đang có thế mạnh. Như GS.TS. Nguyễn Xuân Hùng nhấn mạnh tại hội nghị: “Không chỉ hội nghị này mà các hội nghị quốc tế trước và cả những hội nghị trong tương lai, tôi thấy rằng HUTECH đang từng bước nỗ lực xây dựng và kết nối các giáo sư nước ngoài, các chương trình quốc tế cũng như các hội nghị quốc tế để tạo liên kết giữa các nhà khoa học tại HUTECH, tại Việt Nam cũng như nhà khoa học ở nước ngoài. Việc này sẽ thúc đẩy việc hợp tác nghiên cứu, đào tạo sau đại học và quan trọng nhất là kết nối để cùng nhau thực hiện các dự án nghiên cứu, hợp tác giữa HUTECH và các đơn vị của nước ngoài”. Được biết, ngày 10/8 các nhà khoa học quốc tế có chuyến tham quan Thu Duc Campus của HUTECH (Khu Công nghệ cao TP.HCM, Xa lộ Hà Nội, P. Hiệp Phú, TP. Thủ Đức) để trực tiếp “mục sở thị” điều kiện cơ sở hạ tầng phục vụ hoạt động học tập, thực hành, thí nghiệm, nghiên cứu khoa học của Nhà trường, qua đó hiểu hơn về môi trường học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên Việt Nam. P.V