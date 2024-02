'Hốt bạc' dịch vụ tân trang nhà cửa dịp Tết

TPO - Dịp cuối năm, nhu cầu sửa sang nhà cửa của các hộ gia đình để chào đón năm mới tăng mạnh. Nắm bắt được tâm lý khách hàng, những năm gần đây, dịch vụ tân trang nhà ở vào dịp cuối năm ngày càng nở rộ, thậm chí "cháy show" những ngày cận Tết.

"Chạy sô" không hết việc

Khi bận rộn với công việc dịp cuối năm thì việc bỏ ra từ vài trăm đến vài triệu đồng để thuê dịch vụ nhà cửa là xu hướng của nhiều gia đình hiện nay. Đây cũng chính là thời điểm để lao động tự do tìm việc làm, gia tăng thu nhập, nhiều người đã phải "chạy sô" tới tận nửa đêm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mọi năm, vào tháng Chạp, thợ sơn, thợ nội thất có việc làm không ngơi nghỉ. Họ phải tranh thủ làm cả ngày, cố gắng hoàn tất công việc sớm nhất để chuyển sang nhà khác.

Anh Phùng Công Xuân Trường (28 tuổi, An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) ở trong căn chung cư có tổng diện tích 60 m2 đã hơn 5 năm, tường vách xuống cấp do thấm ẩm. Cuối tháng 1, anh Trường tìm thuê một chủ thầu xây dựng để tân trang nhà cửa đón tết. Do chủ thầu bận “chạy sô” cuối năm nên dù đã sơn, sửa nhà 3 tuần nhưng gia đình anh vẫn chưa dọn về ở được.

“Tưởng đơn giản, mình đăng tìm người trên hội cư dân và nhờ bạn bè giới thiệu mãi mới gọi được người đến sửa nhà. Tưởng nhà chỉ thi công chừng 2 tuần sẽ xong, nhưng đã sát tết rồi mà vẫn khá bề bộn. Họ nói phải 10 ngày nữa thì việc sơn sửa nhà cửa mới xong”, anh Trường chia sẻ.

Trong khi đó, gia đình nhà chị Bạch Hải Trang (Nhân Hoà, Thanh Xuân, Hà Nội) thì không tài nào tìm nổi người để sửa tủ bếp và giặt ghế sofa vào dịp cuối tuần mà phải chấp nhận làm việc ở nhà để đội thợ tới làm việc vào giờ hành chính. Và chị cũng phải chấp nhận rủi ro vì đội thợ chị tìm cũng từ các hội nhóm trên facebook chứ hiện tại đa số các công ty dịch vụ uy tín đều đã kín lịch.

“Nhà có 4 phòng ngủ, để dọn dẹp hết rèm, tủ... thì phải mất 1 ngày mới xong. Tiện đợt dọn dẹp tôi có đặt lịch để giặt lại rèm cửa và bọc ghế sofa. Phí để dọn dẹp cả ngôi nhà cũng lên tới tiền triệu”, chị Trang nói.

Nhu cầu sửa chữa, tân trang nhà cửa trong dịp Tết tăng cao, vì thế, không chỉ những người chuyên làm công việc này mà cả sinh viên, lao động thời vụ cũng tranh thủ tìm công việc vừa sức làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Khu công nghiệp đang làm nghỉ Tết sớm, ông Nguyễn Văn Thanh (52 tuổi, Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã xuống Hà Nội ở cùng con để làm thêm theo giờ. Bắt đầu công việc từ 15 âm lịch nhưng nhu cầu của người dân quanh khu vực đời sống cao, ông Thanh hầu như kín lịch từ giờ tới 28 Tết.

Ông Thanh chia sẻ: “Những ngày trước Tết, tôi làm từ sáng đến tối mà không hết việc. So với mức thù lao làm giúp việc theo giờ thì việc sửa chữa nhà dịp Tết cho thu nhập cao hơn, có những ngày kiếm được 2,3 triệu đồng”.

Giá cao nhưng khó tìm nơi uy tín

Theo ghi nhận, dịp Tết năm nay, dịch vụ sửa chữa, tân trang nhà cửa khá đa dạng, như sơn mới lại nhà kiêm luôn giặt thảm, rèm cửa, lau dọn đồ đạc, chà bóng sàn nhà, làm sạch cửa kính… Bên cạnh đó, đơn vị dịch vụ còn kiêm luôn cả việc trang trí, làm lại nội thất toàn bộ căn nhà.

Theo nhiều đơn vị dịch vụ, dịch vụ dọn dẹp nhà cửa thường đông khách từ đầu tháng Chạp trở đi. Giá cao như vậy, nhưng càng cận Tết, các công ty này vẫn bị "cháy" người làm vì cung không đủ cầu, muốn nhận thêm khách nhưng không đủ nhân viên.

Thời điểm sát Tết, giá cao có thể thêm khoảng 20-30%, thậm chí 50% mà vẫn rất khó tìm người, chất lượng dịch vụ cũng giảm sút hẳn do người lao động mải “chạy sô”.

Theo các cơ sở cung cấp dịch vụ dọn nhà sạch, càng gần tết, nhu cầu thuê đơn vị sửa chữa nhà cửa càng tăng lên nên giá dịch vụ sẽ còn biến động. Không chỉ vậy, hiện nay còn xuất hiện một số công ty “ma”, dịch vụ tự lập, tự phát nhận khách làm hợp đồng rồi thuê lại lao động tự do vào làm việc. Vì vậy, các gia đình cần có kế hoạch sớm khi sử dụng dịch vụ này để tránh tình trạng tăng giá hay lừa đảo.