Hơn cả một bữa ăn - Cùng nuôi lớn tầm vóc Việt tại Cao Bằng

Giúp con gái buộc tóc để chuẩn bị đi học, anh Vừ A Bình thấy vui lây khi con mình ngày nào cũng háo hức đi học. Chỉ mới hơn một năm trước, Chay - con gái anh, dù đến tuổi đi học nhưng vẫn chỉ thích đi chơi loanh quanh trong bản chứ nhất định không muốn dậy sớm theo các anh chị lớn đến trường. Mọi thứ thay đổi từ khi Chay và các bạn lần đầu đến trường và được thưởng thức ngay những bữa cơm miễn phí có rau, có thịt.

Trường của Chay (điểm trường Nà Ó, xã Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) là một trong những điểm trường tham gia dự án “Cùng em khôn lớn” do Quỹ Vì Tầm Vóc Việt triển khai với mục tiêu bảo trợ bữa ăn bán trú cho học sinh có điều kiện khó khăn tại Cao Bằng và Sơn La.

Những bữa ăn “không người lái”

Cách xa trung tâm thành phố 172 cây số, Bảo Lâm là huyện giáp biên giới nghèo nhất, xa nhất của tỉnh Cao Bằng với 76.6% hộ nghèo và cận nghèo (UBND huyện Bảo Lâm, 2023). Các trường trên địa bàn huyện như Trường Mầm non Thái Sơn và Thạch Lâm, đều nằm trong vùng thuộc Chương trình 30A và Chương trình 135 của Chính phủ, phải lập các điểm trường lẻ để học sinh dân tộc thiểu số tại các bản vùng sâu, vùng xa được đi học. Dù vậy, nhiều em mới chỉ 3, 4 tuổi cũng phải đi đường đèo, lội suối quãng đường 5 - 6 cây số để đến trường. Trước đây, “hành trang” đi học của các em là bữa trưa chỉ có cơm trắng hoặc mèn mén (bột ngô hấp). Nhiều lúc, trời nóng ẩm làm đồ ăn bị thiu và nhiều em cũng không được chuẩn bị đồ ăn trước nên vẫn phải về nhà ăn trưa. Quãng đường đi vất vả nên tỉ lệ bỏ học chiều ở các điểm trường lên tới 80%.

“Ở nhà không có gì ăn, chỉ ăn mèn mén thôi” - chị Giàng Thị Mỹ nhớ lại những bữa trưa chuẩn bị cho con trai mang đi học 3 năm trước tại điểm trường Khau Noong (Trường Mầm non Thạch Lâm). Bữa nào cũng chỉ có mèn mén chan nước, may mắn thì có thêm được chút rau rừng cải thiện nên dù đã hơn năm tuổi, Phùng trong như chỉ mới lên ba và bị chẩn đoán là suy dinh dưỡng. Giống như Phùng, các học sinh của điểm trường Khau Noong và Nà Ó đều gặp phải tình trạng thấp còi, nhẹ cân (theo báo cáo năm học 2019 - 2020 của Trường Mầm non Thạch Lâm).

Những nỗ lực nuôi lớn tầm vóc Việt tại Cao Bằng

Bắt đầu từ năm 2020, dự án “Cùng em khôn lớn” của Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF) được triển khai với mục tiêu bảo trợ bữa ăn bán trú miễn phí cho học sinh mầm non tại 5 điểm trường thuộc Trường Mầm non Thái Sơn và Trường Mầm non Thạch Lâm, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Và từ năm học 2022-2023, dự án “Cùng em khôn lớn” đã mở rộng sang địa bàn tỉnh Sơn La để tài trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn. Sau ba năm triển khai, dự án đã cung cấp hơn 211.000 “bữa ăn yêu thương” cho 705 lượt học sinh mầm non dân tộc thiểu số và học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn tại hai tỉnh.

Với chi phí 9.500 đồng, mỗi bữa ăn được chuẩn bị với đầy đủ chất dinh dưỡng gồm cơm trắng, rau củ, thịt, cá, tôm, v.v. cùng bữa ăn phụ buổi chiều như mỳ, cháo, phở,v.v. Theo mức hỗ trợ này, 1.700.000 đồng là chi phí bảo trợ bữa trưa cho một em học sinh trong cả năm học.

Bà Trần Thị Như Trang, Giám đốc VSF, chia sẻ về tầm nhìn và sứ mệnh của dự án: “Dự án ‘Cùng em khôn lớn’, cùng các dự án và chương trình khác của VSF hướng tới cải thiện dinh dưỡng học đường và an sinh trẻ em, đã và đang thể hiện cam kết của chúng tôi và các đối tác trong nỗ lực cung cấp những hỗ trợ thực tiễn và kịp thời cho trẻ em tại những khu vực còn nhiều khó khăn để giúp các em có cơ hội được phát triển khỏe mạnh, hạnh phúc”.

Nhờ những bữa ăn yêu thương được cung cấp miễn phí trong suốt năm học, sức khỏe và thể trạng của các em học sinh tại 2 điểm trường Khau Noong và Nà Ó (Trường Mầm non Thạch Lâm) và 3 điểm trường Khau Dề, Sáng Xoáy, Bản Là (Trường Mầm non Thái Sơn) đã có nhiều cải thiện rõ rệt: 100% các bé đã tăng cân nặng và chiều cao đáng kể. Phung cũng vừa được ra khỏi danh sách suy dinh dưỡng nhờ những bữa ăn bán trú ở trường trong suốt những năm học qua. Cũng như các bạn trong lớp, Phung thích nhất là món thịt băm xào cà rốt, và dù vẫn đang trong kì nghỉ hè, em đã mong đến ngày lại được đi học.

Bên cạnh đó, những bữa ăn dinh dưỡng cũng tiếp sức để các em tiếp tục vượt đường xa để đến trường, xóa bỏ hoàn toàn tỷ lệ bỏ học buổi chiều đã từng lên đến 80% trước khi dự án được triển khai.

“Các con thấy đến lớp được ăn, được chơi nên rất thích được đi học. Kể cả các con 3 tuổi cũng cố gắng đi học. Trước đây chỉ có khoảng 12 trẻ tới trường, giờ thì 33 em luôn đi đầy đủ, kể cả nắng hay mưa” - cô Nông Thị Tuyết, giáo viên điểm trường Khau Noong, cho biết.

Ngoài hoạt động cung cấp bữa ăn bán trú dinh dưỡng cho học sinh, dự án cũng hỗ trợ cải thiện điều kiện học tập và sinh hoạt của các em tại các điểm trường như cung cấp chăn và áo ấm, cải tạo hệ thống nước sạch, cung cấp dịch vụ nhà bếp, v.v.

“Thay mặt cho các bậc phụ huynh và học sinh ở điểm trường Sáng Xoáy, tôi xin gửi lời cảm ơn tới chương trình đã cho các em những bữa cơm đầy đủ chất dinh dưỡng. Mong rằng chương trình sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các em ở điểm trường chúng tôi trong năm học tới và lan toả những điều tốt đẹp này đến được nhiều điểm trường hơn trong những năm tiếp theo” - thầy Nông Văn Long, giáo viên điểm trường Sáng Xoáy, Trường Mầm non Thái Sơn, chia sẻ.

Trong năm học 2023-2024, VSF sẽ tiếp tục bảo trợ bữa ăn trưa cho học sinh tại Cao Bằng và Sơn La.

Tính đến thời điểm hiện tại, dự án đã nhận được sự đóng góp của 263.365 cá nhân, 18 doanh nghiệp và tổ chức với tổng nguồn hỗ trợ là hơn 1 tỷ đồng. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của dự án - đã kết nối và huy động thành công sự đồng lòng, chung tay của các nguồn lực khác nhau trong cộng đồng. Các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức không chỉ hỗ trợ ngân sách và còn đóng góp thời gian, công sức và chuyên môn của họ để góp phần tạo nên thành công chung của dự án.

Từ nay đến 20/8/2023, VSF chính thức kêu gọi ủng hộ bữa ăn bán trú miễn phí cho 209 học sinh mầm non tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng với tổng ngân sách là 355.300.000 VNĐ trong năm học 2023-2024. Với số tiền này, mỗi em sẽ được cung cấp miễn phí 360 bữa ăn bán trú (gồm bữa trưa và bữa phụ buổi chiều) trong suốt năm học với chi phí 1.700.000 đồng/học sinh. Hiện tại, các tài trợ có thể ủng hộ dự án thông qua tính năng “Chuyển khoản từ thiện” trên ứng dụng mobile banking của BAC A BANK hoặc theo thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/gayquyCEKL2023