Hơn 1.500 nghệ sĩ biểu diễn trong chuỗi chương trình kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước

TPO - NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - khẳng định chuỗi chương trình nghệ thuật do các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức góp phần thể hiện ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại, giá trị to lớn của Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Các đơn vị nghệ thuật thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chuỗi chương trình nghệ thuật hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/04/1975-30/04/2025). Đây cũng là một trong những hoạt động để kỷ niệm mốc son chói lọi, hào hùng trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

NSND Xuân Bắc khẳng định đây cũng là dịp để các nhà quản lý đánh giá toàn diện, sâu sắc những thành tựu phát triển của đất nước trên các lĩnh vực sau 50 năm thống nhất đất nước, 40 năm đổi mới của TPHCM nói riêng và của cả nước.

"Các chương trình nghệ thuật còn hướng tới mục tiêu bảo tồn, phát huy văn hóa, nghệ thuật truyền thống tốt đẹp kết hợp phát triển du lịch, quảng bá, tuyên truyền các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam đến với khách du lịch trong và ngoài nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", NSND Xuân Bắc nêu.

Đại diện các nhà hát cho biết khán giả quan tâm nồng nhiệt tới chương trình hướng tới ngày kỷ niệm trọng đại. Các chương trình đều thu hút sự quan tâm, thể hiện qua việc vé bán rất chạy. Ngay cả Nhà hát Tuồng Việt Nam trước đó thường "mời không đắt", nay quyết định bán vé cho thấy hiệu ứng khán giả khác hẳn.

Mở đầu cho chuỗi chương trình kỷ niệm là Welcome to Vietnam do Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) tổ chức vào ngày 16/4 tại Hà Nội. Dịp này, Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam được Bộ VHTTDL giao làm đầu mối tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Mùa xuân thống nhất tại Dinh Độc lập (TP. HCM) ngày 29/4.

Với chương trình nghệ thuật Tháng năm cùng Người của Nhà hát Kịch Việt Nam, khán giả sẽ được thưởng thức 2 vở diễn đặc sắc, từng được nhiều giải vàng. Đó là hai vở diễn về Chủ tịch Hồ Chí Minh Người đi dép cao su (27/4 và 17/5) và vở diễn Đêm trắng (biểu diễn vào các ngày 18, 19, 24/5).

Ngày 21/4, Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam sẽ tổ chức hòa nhạc Người về đem tới ngày vui tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Ngày 25/4, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội), công chúng sẽ được thưởng thức buổi hòa nhạc Bài ca chiến thắng do Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam thực hiện.

Vừa gây tiếng vang với hai đêm diễn nhạc kịch Lửa từ đất nói về nhà cách mạng Nguyễn Ngọc Vũ, Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục biểu diễn Lửa từ đất (ngày 26/4, tại Cung Văn hóa Hữu nghị).

Nhà hát Tuồng Việt Nam thực hiện vở diễn Tình mẹ tại Rạp Hồng Hà vào ngày 19 và 26/4.

Đặc biệt, Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam sẽ tổ chức đêm nhạc Ký ức Trường Sơn vào ngày 27/4 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, quy tụ các nghệ sĩ đình đám như NSND Thu Hiền, Thanh Hoa, Quang Thọ, Trung Đức, Quốc Hưng, Phạm Phương Thảo, Hồng Hạnh, Việt Hoàn...

Từ tháng 3 đến tháng 5/2025, Nhà hát Chèo Việt Nam biểu diễn và lưu diễn các vở chèo kinh điển như: Quan Âm Thị Kính, Dây tràng hạt diệu kỳ, Bắc Lệ đền thiêng.

Nhà hát Múa rối Việt Nam sẽ biểu diễn tác phẩm Khúc đồng dao vào ngày 26/4, ngày 3/5 tại Hà Nội, Âm vang đồng quê vào ngày 28-29/4 và 1/5 tại Nhà hát À Ơi - Phú Quốc.

Nhà hát Ca Múa Nhạc dân gian Việt Bắc mang đến cho khán giả vở kịch Đi về phía mặt trời. Chương trình diễn ra vào ngày 30/4 tại thành phố Huế và lưu diễn tháng 4-5/2025 tại Thái Nguyên, Lạng Sơn, Cao Bằng.

Chương trình xiếc đặc biệt Non sông ngày thống nhất do Liên đoàn Xiếc Việt Nam tổ chức, được truyền hình trực tiếp trên Quốc phòng TV ngày 25/5 và biểu diễn trực tiếp từ 26/4 đến 4/5 tại Rạp Xiếc Trung ương.

Đặc biệt, với tinh thần sân khấu hóa biên giới, nâng cao đời sống văn hóa của người dân ở vùng sâu vùng xa, từ 18-20/4, Nhà hát Cải lương Việt Nam sẽ tổ chức chương trình Hành trình biên giới 2025 tại huyện Si Ma Cai, Lào Cai.

Ngoài biểu diễn phục vụ chiến sĩ, người dân tại đây, Nhà hát Cải lương Việt Nam cũng phối hợp với các đơn vị khác tổ chức các hoạt động như trao tặng các công trình Thanh niên, trao tặng cờ Tổ quốc, tham gia tuần tra mốc biên giới, thăm tặng quà cho các hộ bị thiệt hại bão lũ và có hoàn cảnh khó khăn...