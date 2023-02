Hơn 150 công trình nghiên cứu đăng kí tham dự Hội thảo công nghệ ICISN 2023

Sau hai năm tổ chức, từ ngày 18-19/03/2023, Hội thảo Khoa học về Mạng và các Hệ thống thông minh lần thứ ba (The International Conference on Intelligent System and Networks – ICISN) do Swinburne Việt Nam Alliance Program đăng cai sẽ trở lại. Tính đến tháng 1 năm 2023 đã có hơn 150 công trình nghiên cứu đến từ 10 quốc gia gửi tới Hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn trình bày những kết quả nghiên cứu mới, tiêu biểu chưa từng được công bố Trong thời đại số, việc nghiên cứu về các lĩnh vực hệ thống và mạng thông minh ngày càng trở nên cấp thiết. ICISN đã là diễn đàn thường niên, nơi các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học trao đổi, thảo luận, công bố những công trình nghiên cứu khoa học và chia sẻ về học thuật. Theo TS. Hoàng Việt Hà – Giám đốc Swinburne Việt Nam, đại diện BTC hội thảo, sự thành công của hai lần tổ chức trước đó cho thấy thời đại số đang đặt ra ngày càng nhiều nhu cầu nghiên cứu để giải quyết các bài toán mới cho doanh nghiệp, nhà trường và xã hội. Trong đó sự chuyển số là xu hướng tất yếu, giúp các vấn đề được giải quyết dễ dàng hơn, đồng thời hướng đến con người và công nghệ cùng kiến tạo vì một thế giới tốt đẹp. Với chủ đề năm nay là “Chuyển đổi số dựa trên các nền tảng đổi mới của Công nghệ thông tin” (Digital transformation based on ICT innovations), hội thảo ICISN 2023 sẽ là nơi để chia sẻ những phát hiện mới, trao đổi về những thách thức nghiên cứu mới trong nhiều lĩnh vực như: Nền tảng Khoa học máy tính, Mạng phân tán máy tính và truyền thông, Xử lý lời nói và ngôn ngữ thông minh điện toán, Xử lý tín hiệu, Công nghệ phần mềm và phương pháp phát triển phần mềm, Kỹ thuật vi sóng ăng ten và tuyên truyền, Hệ thống điện tử thông minh…đặt nền móng cho việc xây dựng các chiến lược thúc đẩy sự phát triển bền vững toàn cầu. Với hơn 150 công trình nghiên cứu gửi về đến từ các quốc gia như: Việt Nam, Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Iraq, Ấn Độ, Trung Quốc, Bangladesh, Pakistan, Nhật Bản…có nhiều các công trình đã đạt tiêu chuẩn tính mới, tính khoa học, có nền tảng lý thuyết vững chắc cùng sức lan tỏa ở tầm khu vực và quốc tế. Các báo cáo khoa học được chấp nhận đăng bởi ICISN sẽ được Nhà xuất bản Springer đăng tải trong cuốn “Lecture Notes in Networks and Systems (LNNS)” thuộc danh mục SCOPUS, INSPEC, WTI Frankfurt eG, zbMATH, SCImago. Hội thảo là cầu nối giữa các nhà khoa học có bề dày nghiên cứu và lãnh đạo doanh nghiệp Là một trong những sự kiện nhận được sự quan tâm của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực Mạng và các Hệ thống thông minh, năm 2023, ICISN vẫn chứng minh được sức hút của mình với sự tham gia của nhiều nhà khoa học có bề dày nghiên cứu đến từ quốc tế. Các diễn giả và nhà khoa học đáng chú ý gồm: Tiến sĩ Alex Stojcevski - Trưởng Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính - Đại học Công nghệ Swinburne (Australia); Tiến sĩ Patrick HangHui Then - Trưởng Khoa Thông tin và Công nghệ Truyền thông - Đại học Công nghệ Swinburne (Malaysia); Tiến sĩ Seok Joo Koh - Gíam đốc Viện Giáo dục phần mềm - Đại học Quốc gia Kyungpook (Hàn Quốc); Phó Giáo sư Shiqi Yu - Khoa Khoa học Máy tính và Kỹ thuật - Đại học Khoa học Công nghệ Phương Nam (Trung Quốc). Bên cạnh đó là sự góp mặt của các chuyên gia, các nhà khoa học thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu như: Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Bách Khoa TP.HCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Công nghiệp Hà Nội, Đại học FPT, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trường Đại học Thủ Dầu Một, Trường Đại học Cần Thơ, Viện Công nghệ CMC… Năm nay, ngoài phiên tổng thể và các phiên song song, Ban tổ chức cũng mở thêm phiên trao đổi dành riêng cho các lãnh đạo doanh nghiệp (Industry Track) với mong muốn xây dựng hệ sinh thái hoàn chỉnh giữa việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ. Các lãnh đạo công ty, tập đoàn lớn như Microsoft Vietnam, FPT Smart Cloud, Intel, Silab, VCCorp, DataStax, Qualcomm Vietnam…cũng sẽ tham gia trao đổi dưới góc nhìn của doanh nghiệp và đề xuất các chiến lược nhằm ứng dụng việc nghiên cứu vào thực tế thông suốt, hiệu quả. Swinburne Việt Nam là chương trình liên kết đào tạo giữa hai đại học uy tín là Đại học FPT và Swinburne University of Technology tại Việt Nam. Swinburne Việt Nam hiện đang đào tạo nhóm ngành Công nghệ thông tin với các bốn chuyên ngành mũi nhọn như AI, IoT, Phát triển phần mềm và Khoa học dữ liệu. Với mạng lưới rộng lớn với các nhà khoa học trong và ngoài nước, sự tham gia của các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đến từ Swinburne University of Technology cũng hứa hẹn sẽ mang đến những nghiên cứu mới nhất về ứng dụng công nghệ tại hội thảo. Các tác giả và khách mời quan tâm tìm hiểu thông tin chi tiết về hội thảo ICISN 2023 tại đây: https://icisn.com/ P.V