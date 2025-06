Home Plus - Top 10 sàn giao dịch bất động sản xuất sắc nhất Việt Nam

Ngày 28/6/2025, tại sự kiện Ngày hội Môi giới Bất động sản Việt Nam 2025 – Fly Up, Home Plus đã chính thức được vinh danh trong Top 10 Sàn giao dịch Bất động sản xuất sắc nhất toàn quốc – một cột mốc tự hào khẳng định vị thế và uy tín của Home Plus trên thị trường.

Fly Up 2025 là sự kiện thường niên quy mô quốc gia do Hội Môi giới BĐS Việt Nam tổ chức, quy tụ các cơ quan quản lý nhà nước, hàng trăm doanh nghiệp, nhà phát triển, sàn giao dịch bất động sản, đơn vị công nghệ, đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, đến các cơ quan báo chí – truyền thông hàng đầu trong nước và các đối tác quốc tế. Danh hiệu "Top 10 Sàn giao dịch BĐS xuất sắc Việt Nam" không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của tập thể Home Plus, mà còn là minh chứng cho chiến lược lấy con người làm trung tâm – nơi mỗi chuyên viên đều là nhân tố quan trọng kiến tạo nên giá trị đích thực cho khách hàng, doanh nghiệp và cộng đồng. Vượt qua hệ thống tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về quy mô hoạt động, chất lượng dịch vụ, năng lực công nghệ và chiến lược phát triển đội ngũ, Home Plus tiếp tục khẳng định vị thế của một đơn vị tiên phong – không ngừng đổi mới, kiên định mục tiêu. Sự kiện là cột mốc ghi dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Home Plus, đồng thời là động lực to lớn để doanh nghiệp tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm – dịch vụ, cũng như mở rộng ảnh hưởng trên bản đồ bất động sản Việt Nam.